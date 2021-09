Anticipazioni di Love is in the air: Serkan coinvolto in un incidente aereo. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della serie

Arrivano le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air. Il programma, che tornerà in onda su Canale 5 sarà pieno di colpi di scena e rivelazioni incredibili. La coppia Eda e Serkan dovrà affrontare un nuovo terribile imprevisto.

Serkan, infatti, verrà coinvolto in un incidente aereo che potrebbe mettere in pericolo la sua vita. Eda Yildiz e Serkan Bolat dovranno infatti affrontare ancora tante difficoltà e la loro storia d’amore verrà messa a dura prova. Ecco cosa succederà e cosa dicono le anticipazioni di Love in in the air.

Love is in the air: Serkan vola in Italia

La storia d’amore tra Eda Yildiz e Serkan Bolat non è mai stata semplice e, a quanto, dovrà affrontare ancora numerosi ostacoli prima del tanto atteso giorno del matrimonio. Proprio qualche ora prima delle nozze, Serkan sarà costretto a volare in Italia, con un volo aereo che potrebbe nascondere molti pericoli.

Manca pochissimo al matrimonio tra Eda e Serkan, ma quest’ultimo verrà contattato da Ferit ed Engin che daranno al Bolat una notizia imprevista. C’è infatti un problema con un importante cliente che rischia di rompere l’accordo per colpa di un errore nei pagamenti. L’unica soluzione è quella che vede Serkan precipitarsi in Italia in pochissime ore.

Intanto, Semiha sembra essersi arresa dopo aver fatto di tutto per impedire le nozze. Dopo aver ostacolato Serkan, inscenando un rapimento della nipote, Semiha pare aver rinunciato e ha lasciato che Eda convoli a nozze con il suo più grande nemico.

Ad allietare ancora di più Eda è una lettera della nonna che annuncia di aver rinunciato alle quote dell’azienda ArtLife. Le notizie sembrano essere meravigliose per Eda che, libera dai ricatti della nonna, si prepara al matrimonio indossando il vestito da sposa. Ma nei principali notiziari, la prima notizia è quella del volo di Serkan che sembra essere disperso da alcune ore a causa di un incidente.

A peggiorare le cose, un salto temporale di qualche mese ci farà assistere al ritorno a sorpresa di Selin. L’imprenditrice non ha ancora gettato la spugna e non vuole perdere Serkan. Eda, a questo punto è disperata e la storia d’amore con Serkan sarà ancora piena di ostacoli.