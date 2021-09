A quanto pare i rumors sul presunto matrimonio erano totalmente veri: la bellissima attrice Miriam Leone è convolata a nozze!

I rumors sulle presunte nozze erano arrivati già un anno fa, quando l’attrice siciliana aveva appena iniziato la relazione con l’attuale marito e compagno. All’epoca Miriam Leone aveva negato di aver ricevuto alcuna proposta di nozze, dichiarando di desiderare l’anello nuziale, ma che fosse ancora prematuro pensare ad una simile unione.

Quelle stesse voci, negli ultimi giorni si erano fatte sempre più frequenti: nessuno dei diretti interessati, tuttavia, aveva confermato il lieto evento. Miriam Leone e il suo amore Paolo Carullo infatti, sono sempre stati molto riservati, tanto che non si trovano neanche scatti d’amore nei loro profili Instagram.

Eppure, nelle ultime ore, quei rumors e quelle voci che circolano da quasi un anno hanno trovato la loro conferma: la bellissima attrice Miriam Leone è convolata a nozze con il fidanzato Paolo Carullo!

Le nozze ‘a sorpresa’ di Miriam Leone

A ‘fregarli’ sarebbe stata l’ordinanza comunale del 18 settembre che bloccava il traffico nei pressi del Santuario di Santa Maria la Nova, chiesa dove sono appunto avvenute le nozze. I cittadini del paese, appresa la notizia, si sono recati sul posto per fare di persona gli auguri all’attrice, la quale si è trovata immersa da una marea di fan.

Miriam Leone ha ringraziato con affetto e successivamente è entrata in chiesa per raggiungere Paolo Carullo all’altare. La loro storia d’amore dura oltre due anni: lei la conosciamo bene per le sue apparizioni sul piccolo e grande schermo; Paolo, al contrario, non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo. Anch’esso siciliano d’origine, è laureato in Economia e Finanza, ed è un imprenditore e musicista.

L’attrice sembrava una vera principessa, velo e abito ricamati con motivi floreali, capelli raccolti in un elegante chignon e un trucco leggero e naturale che esaltava i suoi occhi azzurri. “Una felicità indescrivibile” – sono state le prime parole di Miriam Leone subito dopo le nozze. A quanto pare, il suo desiderio si è avverato: che la sua favola d’amore abbia inizio e ancora congratulazioni!