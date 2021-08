Miriam Leone continua ad incantare in questa estate, in attesa di tornare sul grande schermo; l’ex-Miss Italia è “fiammante”.

Sin dalle prime sfilate, classe e bellezza sono sempre appartenute a Miriam Leone, ex-modella catanese 36enne e affermata attrice. Dalla vittoria di Miss Italia nel 2008, la Leone ne ha fatta di strada; dalla conduzione di diversi programmi per la Rai (tra cui Unomattina estate e Mattina in famiglia) alla recitazione in diverse serie e in pellicole per il grande schermo.

L’ex-Miss Italia si sta godendo le vacanze in attesa di tornare sotto i riflettori; al momento si trova a Matera e, condividendo dei scatti coi suoi follower, continua ad incantare.

Miriam Leone, i nuovi scatti e un dettaglio inaspettato

Sempre sensuale e mai volgare, la Leone ha condiviso in questa estate (come tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo) diversi scatti, incantando tutti i suoi follower.

Questa volta, le foto pubblicate la ritraggono immersa nel verde, con una maglia nera lunga aperta sulla pancia e una gonna panna a coprire le gambe, con tanto di scarpe color caramello.

Una serie di foto che, senza mostrare troppo, esaltano il fisico statuario della Leone, nonché tutta la sua bellezza e sensualità acqua e sapone; un dettaglio poi non è passato di certo inosservato e carica ancora di più l’atmosfera.

Più di 100 mila i like alla foto; i commenti dei fan poi la paragonano alla bellezza della luna, a qualcosa di divino e, soprattutto, la ritengono decisamente superiore a Belen, una donna di certo apprezzatissima.

Recentemente, abbiamo visto Miriam con un breve cameo nella seconda stagione Celebrity Hunted – Caccia all’uomo di Amazon Prime Video, dove ha avuto un breve contatto col collega e “fuggitivo” Stefano Accorsi.

L’evento più importante ci sarà però a dicembre, quando nelle sale uscirà Diabolik, pellicola dei Manetti Bros. dedicata al celebre Re del Terrore, interpretato da Luca Marinelli; la Leone vestirà i panni della sensuale femme fatale Eva Kant.