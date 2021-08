Fedez fa scalpore anche per la macchina che guida: la Lamborghini costosissima, da 200 mila euro, che paga la mamma del rapper.

Federico Leonardo Lucia, conosciuto da tutti come Fedez, non finisce di far parlare di sé. Dopo i primi esordi sulla scena musicale, il rapper milanese ha autopubblicato il suo primo album in studio, Penisola che non c’è, raggiungendo il successo.

Diverse sono state, nel corso del tempo, le collaborazioni con volti noti del mondo rap italiano: da Entics a Marracash, passando per Jake La Furia, i Two Fingerz e J-Ax, col quale ha collaborato assiduamente dal 2016 al 2018.

Quando si parla di Fedez, non mancano mai le polemiche: sapete che macchina guida? La Lamborghini la paga…la mamma.

Fedez, la Lamborghini da 200 mila euro pagata dalla mamma

Per il suo compleanno, il rapper oltre a festeggiare in grande stile, ha deciso di regalarsi niente meno che una Lamborghini; nello specifico, una Lamborghini Huracán, un auto capace di raggiungere una velocità massima da 310 a 325 km/h, con una potenza di cilindrata da 610 a 640 cavalli.

Insomma, un regalo non da tutti, costato la bellezza di 200 mila euro; un veicolo che il rapper, insieme alla moglie Chiara Ferragni, può di certo permettersi. Ma chi ha pagato?

Stando a quanto emerso, l’auto non sarebbe stata pagata da Fedez di tasca sua, bensì dalla mamma Annamaria Berrinzaghi; la donna è sia la manager che l’amministratrice della società che gestisce gli affari del cantante, ed è dunque stata lei (ovviamente non con suoi fondi) a saldare il conto.

Proprio in questi ultimi giorni, Fede ha deciso di far ancora discutere; durante i festeggiamenti di Ferragosto, insieme ad alcuni amici, il rapper ha dato un bacio (davanti alla moglie Chiara) ad Achille Lauro, cantante col quale ha collaborato per il tormentone estivo Mille (insieme ad Orietta Berti).