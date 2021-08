U&D Nicola Vivarelli è in vacanza con lei, e stupisce tutti

In attesa della nuova edizione di U&D, Nicola Vivarelli stupisce tutti andando in vacanza con lei; chi è la donna in questione?

Manca pochissimo al ritorno di Uomini e Donne, amato dating show condotto e ideato dalla regina di Canale 5 Maria De Filippi; tronisti e corteggiatori sono pronti nuovamente a mettersi in gioco.

Nel frattempo, i fan non hanno perso di vista, in questa estate, i volti noti del recente passato del programma. A fare scalpore, ora, la vacanza di Nicola Vivarelli, cavaliere del trono over che ha lasciato il programma insieme alla dama Eleonora; chi è la donna con cui è partito?

U&D Nicola Vivarelli, la vacanza con una nuova donna: di chi si tratta?

Approdato al programma con lo pseudonimo di Sirius per corteggiare Gemma Galgani (molto più grande di lui), Nicola è poi tornato in studio ignorando tutte le critiche ricevute ed ha conosciuto Eleonora.

Le cose sembrava andassero bene fra i due ma poi, a poco a poco, tutti si sono accorti grazie ai social che qualcosa si era rotto; nel frattempo, Nicola si gode però questi ultimi giorni di agosto partendo nuovamente per la Puglia. Compagnia però completamente diversa questa volta e, sull’aereo con lui, ci sarà un’altra donna.

Leggi anche –> Silvia Toffanin ha ceduto al ritocchino estetico? La foto non mente

Di chi si tratta? Di una donna che sicuramente ama, ma non in modo carnale come in molti potrebbero aver pensato! Nicola è infatti partito con sua madre, per cercare di staccare la spina in vista della nuova edizione del programma.

Leggi anche –> Amici: Karima Ammar la sua trasfromazione sbalorditiva

Dopo aver detto addio ad Eleonora infatti, Nicola tornerà a settembre in studio per cercare ancora l’anima gemella; chissà che i due, proprio durante le nuove puntate del dating show, non abbiano modo di confrontarsi ancora e di rendere pubblici i motivi della loro separazione. A Uomini e Donne potrebbe tornare anche Alessio Cennicola, come nuovo tronista ufficiale.