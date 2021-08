Karima Ammar, l’ ex allieva della scuola di Amici, oggi vanta una carriera costellata di successi e di grandi cambiamenti.

Karima Ammar, conosciuta semplicemente come Karima, ha partecipato alla sesta edizione di Amici, programma condotto da Maria De Filippi che ha lanciato molti personaggi di talento.

Oggi la cantante italiana originaria di Livorno ma con sangue algerino ha 36 anni ed appare molto diversa da come l’ avevamo conosciuta, sia sotto il profilo estetico che caratteriale. La giovane, che ha sempre coltivato la passione per il canto, aveva provato ad entrare nella scuola mediatica più famosa d’ Italia.

Non solo aveva passato le selezioni, ma aveva pure sfiorato la vittoria classificandosi terza. Prima di Amici aveva già vissuto qualche esperienza canora nel mondo della Tv, come in Bravo Bravissimo e a Domenica in.

Oggi la cantante è madre di una bellissima bambina che ha deciso di chiamare Frida, e dopo il successo riscosso nel programma della De Filippi è riuscita a partecipare al Festival si Sanremo, la kermesse di canto più importante di Italia, e addirittura si è dedicata alla recitazione e al doppiaggio.

Ha prestato, infatti, la sua voce prodigiosa alla principessa Tiana protagonista de “La principessa e il ranocchio”, un’ onore non da poco. Oggi la cantante è maturata molto, come ricordavamo, non solo professionalmente, ma anche nell’ aspetto.

Karima Ammar: eccome come appare oggi

La timida concorrente di Amici, aveva conquistato tutti con la sua bellezza da “bambina”: pelle ambrata, sguardo dolce e guance paffute. Oggi su Instagram si può dire che è una vera e propria influencer vantando quasi 20 mila follower.

Oggi appare molto cambiata: la cosa più evidente è la sicurezza che dimostra: dimenticatevi la giovane ragazzina impacciata e timida! Oggi è una donna matura e bellissima.

Ciò che risulta evidente agli occhi, poi, è il suo dimagrimento; non presenta più forme tondeggianti, ma un fisico snello e tonico, contornato da un taglio di capelli corto e deciso.

Un incredibile cambiamento che denota come la cantante oggi si trovi a proprio agio con il suo corpo e con la sua anima.