Fedez: davvero ha questo titolo di studio? Da non credere

Come sappiamo in questi ultimissimi giorni, Fedez è stato al centro dell’attenzione per le parole che ha scritto dopo il conserto del collega Salmo.

Fedez è sempre molto attento alle tematiche sociali, basti ricordare che durante il primo lockdown hanno fatto insieme a Chiara Ferragni, la moglie, una incredibile raccolta fondi ed hanno aperto un ospedale per curare le persone che erano state colpite dal Covid.

Fedez e la scuola

Oppure più di recente la polemiche che è nata dopo il suo intervento al concerto del primo maggio, per difendere il Ddl Zan.

Quindi su Fedez conosciamo davvero moltissimi aspetti, dalla sua vita familiare, che pubblicano spesso su Instagram, alle sue idee sul sociale, ma che studi ha fatto?

Federico ha frequentato il liceo artistico state Umberto Boccioni di Milano con indirizzo beni culturali, ma non ha mai terminato gli studi ed ha abbandonato al quarto anno per dedicarsi completamente alla musica.

Molto spesso viene attaccato anche per questo motivo dai vari haters che ci sono sul web, ma Fedez ha dimostrato di avere una grande cultura formatasi da autodidatta.

Per quanto riguarda la sua carriera musicale non c’è nulla da dire ogni volta che esce una canzone è una grandissima hit.

Come il tormentone di questa estate, ovvero Mille, cantata con Achille Lauro e la mitica Orietta Berti, che si trova in vetta alle classifiche da settimane, ed ha 56 milioni di visualizzazioni su YouTube in solamente 2 mesi.