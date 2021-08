Dopo il grande successo è sparito dai radar della televisione. Ecco che fine ha fatto Antonio Jorio e cosa fa oggi

Uno dei personaggi più amati del Trono Over di Uomini e Donne è stato Antonio Jorio. Il cavaliere dagli occhi di ghiaccio ha partecipato a numerose edizioni del programma trasmesso su Canale 5, ma poi è sparito dai radar.

Il bell’Antonio ha conquistato moltissimi fan, i quali hanno apprezzato la sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi, ma che ora si chiedono che fine abbia fatto Antonio Jorio e com’è proseguita la sua carriera.

Antonio Jorio, ecco cosa fa oggi l’ex tronista di Uomini e Donne

Sguardo penetrante e misterioso, a volte distaccato, quasi tenebroso. Antonio Jorio si è distinto non solo per il suo fascino, ma anche per la sua personalità particolare e seducente.

LEGGI ANCHE –> AMICI, RICORDATE ANBETA? ECCOLA OGGI A 41 ANNI. DAVVERO BELLISSIMA

Dopo aver conquistato le dame dello show, Antonio Jorio è risultato uno dei tronisti più apprezzati dal pubblico. Antonio è stato infatti uno dei personaggi più amati di sempre da parte del pubblico di Uomini e Donne.

Dopo la sua partecipazione a numerose edizioni del programma, nel 2015 Antonio Jorio decide di lasciare la trasmissione, senza dare troppe spiegazioni. I telespettatori restano sconvolti dalla notizia e ancora oggi si chiedono come sia potuto accadere.

Diverse indiscrezioni sulla scelta di Antonio di lasciare il programma parlano di motivi familiari. Il cavaliere dagli occhi di ghiaccio ha infatti deciso di dedicare più tempo alla propria famiglia e lasciare i salotti televisivi.

Dopo un breve ritorno in tv per annunciare il fidanzamento con Annamaria Pancallo, ex dama di Uomini e Donne, Antonio Jorio sembra essere scomparso dalle scene. Oggi si sa che il matrimonio tra i due, previsto nel 2016, è saltato e oggi non si conoscono altre novità sulla coppia.

LEGGI ANCHE –> EMMA MARRONE E STEFANO DE MARTINO, PERCHÉ SI SONO LASCIATI? SPUNTA LA VERITÀ DOPO ANNI

Dopo una grave crisi tra i due, avvenuta tra il 2016 e il 2017, di Antonio e Annamaria non si è saputo più nulla. Antonio ha deciso infatti di fa abbassare i riflettori puntati su di lui e condurre una vita altamente riservata.