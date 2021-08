Dopo un rocambolesco litigio, scomparve dal programma Amici. Ecco com’è oggi Anbeta

È stata una della più brave ballerine professioniste che hanno partecipato al programma di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”. Anbeta, dopo una clamorosa lite scomparve dalla trasmissione e dalle scene televisive.

La sua bravura è sicuramente molto nota tra gli spettatori più affezionati del programma di successo “Amici“, oggi però si sa poco di Anbeta e di quella che è stata la sua carriera dopo il programma Mediaset, eccola oggi.

Anbeta, eccola oggi a 41 anni

Il suo stile e le sue dolci traiettorie di ballo restano nei cuori dei fan di “Amici di Maria De Filippi”. Anbeta ha incantato il pubblico con la sua bravura nella danza e la sua incantevole ed elegante bellezza.

Anbeta Toromani, ballerina di origini albanesi, è nata nel 1979 ed è stata una delle prime concorrenti del talent show di Canale 5. Successivamente è diventata una ballerina professionista e ha partecipato a numerose edizioni del programma.

Dopo tanti anni, ha abbandonato la trasmissione, lasciando increduli tantissimi fan che l’hanno amata. La bellissima ballerina era apprezzata da tutti, compreso il pubblico, gli insegnanti e, ovviamente la presentatrice Maria De Filippi.

A causa di polemiche e battibecchi proprio con la conduttrice, che aveva accusato la ballerina di non rispettare gli allievi, Anbeta ha deciso di lasciare il programma e continuare altrove la sua carriera.

Oggi Anbeta ha 41 anni e possiede ancora una bellezza notevole. La sua carriera è proseguita con successo e le sue collaborazioni con diverse compagnie di ballo sono state numerose. Spesso tiene informati i suoi fan sulla sua pagina Instagram, dove è possibile seguirla nei suoi viaggi e spettacoli.

La bella Anbeta non è cambiata per nulla: il suo fisico da ballerina è ancora mozzafiato e il suo sorriso è dolce e grazioso. Il suo ballo resta elegante e atletico. Non per nulla è una delle migliori ballerine in circolazione.