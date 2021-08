Paolo Bonolis e Sonia sapete dove vivono? La casa è incantevole

Vediamo insieme l’abitazione dove abitano il noto conduttore Mediaset, Paolo Bonolis e sua moglie Sonia, presto opinionista del GF Vip.

La loro è una coppia del mondo dello spettacolo davvero molto solida, che ha passato anche momenti molti difficili, come loro stessi hanno confessato più volte.

Stiamo parlando di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la coppia ha una incredibile abitazione nel cuore pulsante di Roma.

Iniziamo con il dire, che forse non tutti sanno, ma Sonia ha un programma che si chiama “I libri di Sonia” che va in onda su SDL.TV, ed intervista anche i vari autori.

Ma come sappiamo, a brevissimo sarà una delle nuove opinioniste nel programma più atteso della prossima stagione televisiva, ovvero Il Grande Fratello Vip, insieme ad Adriana Volpe.

Sonia, però ha anche un’altra passione importante, ovvero quella della moda, che è riuscita a trasformare in un lavoro con la linea per bambini.

Paolo e Sonia: l’incredibile abitazione a Roma

Per quanto riguarda il mitico Paolo, non credo serva dire che programmi fa, ma forse non tutti ricordano che ha iniziato sul piccolo schermo con Bim Bun Bam, ovvero un programma per i più piccoli.

La coppia si è conosciuta negli anni novanta, e si è sposata nel 1997, insieme hanno ben 3 figli, Silvia, Davide ed Adele.

Tutti insieme vivono in una incantevole abitazione a Roma, e per la precisione sul Lungo Tevere Flaminio.

Dalle immagini che vengono pubblicate sui social, possiamo vedere che lo stile è molto minimal, con qualche tocco originale.

Possiamo trovare grandi e piccoli tappeti molto particolari che danno quel qualcosa in più alla casa.

In camera da letto, poi possiamo vedere che c’è una incantevole vasca idromassaggio, e vicino troviamo anche il bagno.

Nella zona living, spicca un particolare tavolo di cristallo che ha come base le loro lettere, ovvero la S e la B, di Sonia e Bonolis, troviamo anche un incredibile di divano bianco.

Nella casa ci sono anche molti mobili antichi che creano un ottimo mix con l’arredamento più moderno, dando vita ad una casa accogliente ma molto ricercata.

Il bagno è di un color rosa leggerissimo e risulta molto elegante e particolare anche lui, ma d’altronde da una coppia elegante, non poteva che esserci una casa adeguata.