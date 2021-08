Il Grande Fratello Vip si assicura una concorrente d’eccezione per la prossima edizione; colpo grosso d’Alfonso Signorini.

Sono passati ormai più di vent’anni dall’esordio, all’inizio di questo millennio, del Grande Fratello; il reality show ha riscosso tantissimo successo sul pubblico e lancia spesso, edizione dopo edizione, diversi partecipanti nel mondo dello spettacolo.

Ancora più apprezzata è forse la variante dedicata ai Vip, dove come facilmente intuibile i partecipanti che vengono messi insieme in una casa isolata da tutto sono volti noti al grande pubblico.

Anche il prossimo anno, con la sesta edizione, il Grande Fratello Vip si prepara ad un grandissimo successo, dominando il palinstesto Mediaset fra prima serata e collegamenti speciali 24 ore su 24 con la casa. Il tutto, specie con la partecipazione di lei: scopriamo chi sarà la nuova gieffina di Signorini.

Grande Fratello Vip, che colpo per Alfonso Signorini: nella casa arriverà lei

La sesta edizione del GF Vip partirà il 13 settembre e vedrà ovviamente Signorini (che negli spot abbiamo visto in “versione” Donnarumma) fare gli onori di casa, insieme a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe come opinioniste.

Tra i concorrenti, ora è ufficiale, ci sarà anche Katia Ricciarelli, cantante lirica che conosciamo tutti come ex-moglie di Pippo Baudo; la Ricciarelli, convinta da un cachet di tutto rispetto, porterà sicuramente tanta personalità all’interno della casa di Cinecittà.

Per quanto riguarda gli altri concorrenti, non pare ci siano trattative in concorso per portare nella casa Raz Degan, ex-compagno di Paola Barale e già vincitore de L’Isola dei Famosi nel 2017; al contrario, si starebbe trattando con Totò Schillaci e per i clamorosi ritorni di Pamela Prati e Raffaella Fico.

Per la Fico mancherebbe solamente la firma sul contratto, ma sarebbe già tutto definito; quanto alla Prati, un suo ritorno nella casa dopo anni di polemiche finirebbe sicuramente sotto i riflettori.