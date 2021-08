Oggi la vediamo in tv, ma vi ricordate com’era Caterina Balivo a Miss Italia? Eccola da concorrente al concorso di bellezza italiano.

L’ex-modella non è di certo una sconosciuta al giorno d’oggi. Caterina Balivo è infatti ormai un volto noto della nostra televisione, specie grazie alla lunga collaborazione con la Rai che l’ha portata dall’essere la valletta di Fabrizio Frizzi in Scommettiamo che…? (nel ‘2000) fino alla conduzione di programmi come Unomattina e, più di recente, Vieni da me.

Come molte sue colleghe conduttrici però, la carriera della Balivo è stata lanciata proprio dalla partecipazione a Miss Italia, ormai nel lontano ’99; vi ricordate com’era la bella napoletana classe ’80?

Caterina Balivo, la ricordate a Miss Italia? La bella napoletana concorrente al concorso di bellezza nel lontano ’99

Sono passati più di vent’anni dalla partecipazione di Caterina Balivo al più importante concorso di bellezza italiano; da lì ne sono successe di cose e, nonostante il terzo posto ottenuto alla competizione, la Balivo ha comunque avuto una carriera luminosa.

In pochi la ricorderanno però con indosso il classico body nero delle concorrenti; viso pulito e capelli scurissimi, la Balivo incantava, così come oggi, per la sua solarità e la sua sensualità.

Dalla partecipazione a Miss Italia ad oggi, la conduttrice non si è realizzata solamente a livello professionale, ma anche a livello sentimentale; nel 2012 arriva il primo figlio con Guido Maria Brera, celebre manager finanziario sposato poi nel 2014 e con il quale avrà anche la secondogenita Cora, nel 2017.

I due sono ancora sposati e formano una coppia solidissima; lo stesso Brera, co-fondatore del Gruppo Kairos e anche scrittore di successo, ha raccontato più volte di come Caterina (dopo la sua relazione con Serena Autieri) abbia “rotto” tutte le sue paure con la sua solarità e caparbietà tipicamente napoletana oltre che, ovviamente, con la sua immensa bellezza.