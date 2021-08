Maria De Filippi perchè mangia sempre caramelle: svelato il motivo

In tantissimi si chiedono sempre come mai la super amata Maria De Filippi mangi sempre caramelle, finalmente viene rivelato il motivo.

Lei è una delle donna maggiormente amate ed apprezzate per quanto riguarda il panorama televisivo italiano.

Stiamo parlando ovviamente di Maria De Filippi, dove in tantissimi hanno fatto caso ad un particolare, ovvero molto spesso, quando conduce mangia delle caramelle, o comunque le ha portata di mano, ma come mai?

Cerchiamo di capire il vero motivo di questa scelta particolare da parte della nota presentatrice.

Sicuramente l’occhio durante i suoi programmi vi è andato proprio su questo dettaglio, e sembra essere proprio una vera e propria passione quella delle caramelle per Maria.

Maria De Filippi e le caramelle

Una sorta di rito scaramantico che utilizza Maria quando ne sente il bisogno, una via di evasione e ricarica, magari in momenti particolarmente difficili durante la conduzione delle sue trasmissioni.

Durante il programma C’è posta per te, molto spesso poi le offre anche alle persone che vengono come ospite nel suo programma, in modo sempre gentile e questo permette anche una connessione particolare con chi ha di fronte a lei.

Ma c’è anche un motivo più pratico sull’utilizzo delle caramelle quando conduce ovvero le evitano la perdita di salivazione.

In passato infatti Maria ha confessato in varie interviste di aver avuto problemi con l’ansia, e quello della caramella è un gesto che le mette tranquillità anche in trasmissione.

Chi avrebbe mai pensato che dietro ad una piccola caramella che mangia Maria ci fosse un motivo pratico e non solo, la donna forte che siamo abituati a vedere ha bisogno anche lei nei momenti più difficili di un piccolo aiuto.

Ma ci sarà qualche gusto in particolare che piace a Maria De Filippi? Per il momento sembra non faccia differenza, l’importante è che sia una caramella.