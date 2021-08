Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno un figlio di 30 anni di cui sono molto orgogliosi. Scopriamo insieme chi è e cosa fa.

La storia d’amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo iniziò intorno ai primi anni ’90. All’epoca, la conduttrice lavorava presso Univideo (associazione contro la pirateria delle videocassette), venne quindi inviata al Festival di Venezia per un dibattito ed è in quell’occasione che conobbe Costanzo. I due ebbero un feeling immediato, tanto che pochi giorni dopo il giornalista chiese a Maria di lavorare per lui.

Da quel giorno iniziò una collaborazione speciale, nessuno sapeva che tra i due fosse sbocciato l’amore (anche perché in quegli anni Costanzo era sposato con Marta Flavi).

Il 14 maggio nel 1993 accadde un tragico evento: Maurizio Costanzo era da tempo impegnato nella lotta contro la mafia, quel giorno si trovava in auto insieme a Maria, vicino al Teatro Parioli di Roma esplose una autobomba composta da 70 chili di tritolo, il cui obiettivo era Costanzo. Fu quel tragico evento che spinse il giornalista e conduttore a sposare Maria De Filippi.

I due convolarono a nozze nel 1995, poco dopo aver ufficializzato le carte di divorzio con Marta Flavi e da allora non si sono più separati.

Dopo quasi dieci anni di matrimonio, il conduttore e la conduttrice decisero che era venuto il momento di diventare genitori: nel 2004 adottano, all’età di 13 anni, Gabriele.

Ecco chi è Gabriele Costanzo

Gabriele Costanzo è nato nel 1991 ed ha trascorso i primi 13 anni della sua vita in orfanotrofio. Nel 2002 conquistò il cuore di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, i quali lo presero in affido lo stesso anno e decisero poi di adottarlo definitivamente due anni dopo.

Dopo essersi diplomato iniziò a collaborare proprio con i genitori: lavorò prima presso la Fascino (società posseduta al 50% dalla conduttrice Mediaset), per poi collaborare presso le redazioni dei programmi della madre, da Uomini e Donne ad Amici, occupandosi di casting, montando video e puntate intere. Nel 2017, Gabriele entrò ufficialmente nella redazione del programma condotto dal padre, Costanzo Show, dove lavora tutt’oggi.

Il rapporto con i noti genitori fu da subito incredibilmente forte e profondo, Maria e Costanzo decisero di tenerlo lontano il più possibile dai riflettori, le poche immagini che girano sul web di Gabriele lo ritraggono prevalentemente ad Ansedonia, località in cui la famiglia possiede la villa per le vacanze estive.

Riguardo la vita sentimentale del figlio di Maria si sa poco e niente, se non che sia un vero latin lover e che sia attualmente fidanzato con una studentessa dello IED di Roma, Francesca Quattrini.

