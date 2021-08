La partecipante al Trono Over di Uomini e Donne è un ex modella e si vede, anche senza trucco risulta bellissima.

Abbiamo conosciuto Isabella Ricci nell’ultima edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto dall’indiscussa Maria De Filippi. La partecipante al parterre femminile del Trono Over ha riscosso un notevole successo, sia per la sua bellezza, che per la sua eleganza e pacatezza. Se nelle prima puntate Isabella rimaneva un po’ in disparte, è nelle ultime registrazioni che la dama ha mostrato la sua vera essenza.

A prenderla di mira è stata proprio la star del programma Gemma Galgani, la quale, a quanto pare, soffre molto la competizione con Isabella. Le due si sono scontrate spesso nelle ultime puntate, occasione in cui è risultato evidente agli occhi di tutti quanto la dama 62enne sia una donna di classe, confrontata al comportamento alla Galgani che ha assunto un comportamento decisamente infantile e puerile.

La bellezza di Isabella Ricci è indiscutibile. Anche in uno scatto, che la ritrae senza trucco, rimane meravigliosa.

LEGGI ANCHE —> Gossip News: Principe Harry sta male, Gemma irriconoscibile, Tina in costume, Rosalinda Celentano dolorosa scelta

Isabella Ricci, bellissima ex modella

Durante l’estate, non può mancare il selfie al mare e anche la partecipante al parterre femminile Isabella Ricci ha deciso di condividerne uno con noi. Lo scatto la ritrae senza trucco, con occhiali da sole scuri e capelli raccolti. Nonostante non abbia un velo di fondotinta, appare comunque bellissima e la sua carriera da ex modella è sempre più evidente agli occhi di tutti.

Spesso, Isabella condivide sui social delle immagini che la vedono in posa, vestita elegante e con un trucco di classe e il suo portamento salta subito all’occhio.

Qualche settimana fa, Isabella aveva infuocato il web pubblicando un’immagine che la ritraeva con un vestitino tutto ricoperto di paillettes. Gambe nude, tacchi alti e i followers della dama sono impazziti. La Ricci ha ricevuto moltissimi complimenti su Instagram per la sua bellezza e, dato il successo riscontrato, con buone probabilità la rivedremo presto negli studi Mediaset.

LEGGI ANCHE —>Uomini e Donne, ricordate Anna Munafò? Eccola oggi, vita stravolta

Ma sarà contenta Gemma Galgani?