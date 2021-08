Sono passati anni ormai dalla partecipazione dell”ex tronista Anna Munafò al programma condotto da Maria De Filippi. Ecco com’è ora.

Abbiamo conosciuto Anna Munafò nel 2014 come tronista del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il suo percorso fu segnato da due corteggiatori particolari: Marco Fantini ed Emanuele Trimarchi. I due poi tornarono negli studi Mediaset – Marco Fantini, come tronista, scelse Beatrice Valli, con cui ha tutt’ora una bellissima relazione; Emanuele invece scese le scale per corteggiare Sara Affifella, ma senza però riscontrare lo stesso successo dell’ex rivale.

Ora è passato qualche anno da quel lontano 2014 e Anna Munafò appare notevolmente cambiata.

Anna Munafò oggi

All’età di soli 19 anni partecipò a Miss Italia, conquistando il secondo posto. Tommaso Trussardi le offrì un posto come modella e tra i due iniziò un vero e proprio corteggiamento. Sono passati più di 16 anni ormai e Anna appare molto diversa rispetto alla futura modella che era destinata a diventare.

Nel 2019 la Munafò si è sposata con l’attuale marito – Giuseppe Saporita – e dalla loro storia d’amore è nato il piccolo Michael, nel giugno del 2020. Durante la gravidanza, Anna ha rivelato di aver preso 28 kg e non essere più riuscita a perderli, anche dopo la nascita del bimbo.

Il web, ovviamente, si è scatenato ed ha incominciato ad attaccare l’ex tronista, la quale negli ultimi mesi è stata vittima di body shaming.

Lei però, si dice orgogliosa del suo nuovo corpo perché è proprio quello stesso corpo che gli ha permesso di dare alla luce il suo dono più grande. Non ha avuto nessuna vergogna infatti a condividere sui social il suo peso: 92 kg su 1.76cm di altezza.

Oggi, Anna Munafò fa una vita molto diversa rispetto a quella a cui aspirava qualche anno fa: gestisce insieme al marito un negozio di abbigliamento e si dedica anima e corpo alla sua famiglia.