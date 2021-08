La carriera dell’incredibile Mina dura ormai dai primi anni sessanta, la sua voce e il suo look inconfondibili l’hanno resa iconica.

Mina Anna Maria Mazzini nasce a Busto Arsizio il 25 marzo del 1940. Fin da piccola si appassiona alla musica grazie all’influenza della nonna Amelia – cantante lirica – la quale spinge la nipote a studiare pianoforte.

Il 1958 fu l’anno della svolta: Mina, come tutti gli anni, si trova a Forte dei Marmi, quando gli amici la sfidano a salire sul palco del locale la Bussola. Mina così si rende conto di essere incredibilmente dotata e l’idea di esibirsi comincia a farla appassionare particolarmente. Decide di recarsi da Nino e Renzo Donzelli – fondatori della band Happy Boys – proponendosi come cantante.

E’ così che iniziò la brillante carriera di una delle cantanti più importanti e dotate del panorama musicale italiano, la sua voce ricevette l’influenza di incredibili artisti americani: da Ella Fitzgerald a Frank Sinatra, fino a Elvis Presley.

E’ negli anni ’60 però che Mina comincia a farsi un nome nel panorama musicale italiano, partecipando alla decima edizione del Festival di Sanremo: con Il cielo in una stanza – brano scritto da Gino Paoli – la cantante conquista il primo posto e il suo 45 giri diventa il più ascoltato nel corso dell’anno, con quasi 2 milioni di copie vendute.

Da quel giorno, Mina conquisterà un successo dopo l’altro, il suo nome diventerà internazionale, la sua voce verrà conosciuta dalla Spagna, a Caracas, arrivando fino in Giappone.

Insomma, nella sua carriera lunga ormai più di settant’anni Mina è diventata un vero e proprio volto iconico della storia del mondo dello spettacolo italiano, ma com’è ora la bellissima cantante dai capelli rossi e dagli occhi grandi?

Ecco com’è oggi, all’età di 81 anni.

Mina nel 2021

L’ultimo concerto di Mina, risale al lontano 1978, tenuto nel locale dove tutto era iniziato – la Bussola, a Marina di Pietrasanta – da allora, la storica cantante decise di ritirarsi dalle scene. Il motivo principale era relativo all’eccessiva invadenza dei paparazzi, i quali non le permettevano di godersi appieno il suo amato lavoro. Dal ’78 Mina sparì dai palchi, dai programmi tv e, da ormai 40 anni, non si fa più vedere in pubblico: “Sono stanca della gente che viene ai miei concerti per vedere se strizzo l’occhiolino a pani o a qualche altro uomo” – aveva dichiarato in una delle ultime interviste – “io sono una persona che vuole cantare, la vita personale deve rimanere tale”.

Così, Mina rispettò proprio quanto detto in quell’ultimo dialogo con il suo pubblico e, dopo aver coltivato una brillante carriera, decise così di tutelare quella che era la sua persona e la sua vita privata.

L’ultimo scatto risale a qualche anno fa: un paparazzo è riuscito ad immortalarla nella sua quotidianità e, possiamo dirlo, nonostante gli anni siano passati, la cantante non ha mai perso quella che è la sua più profonda essenza.