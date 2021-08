Sapete dove vivono Filippo Bisciglia e Pamela Camassa? La casa da sogno del conduttore di Temptation Island e della sua storica compagna.

Tra partecipazioni a reality e talent show alla conduzione di diversi programmi, Filippo Bisciglia milita ormai nella nostra televisione da quindi anni; il successo è arrivato con Temptation Island, programma di Maria De Filippi praticamente condotto quasi sempre da Bisciglia.

Come sappiamo, da anni ormai (dopo la fine della storia con Flora Canto) è impegnato sentimentalmente con Pamela Camassa, ex-modella e showgirl anche vincitrice di Amici celebrities del 2019. Sapete però qual è il loro nido d’amore? La casa da sogno della coppia.

Filippo Bisciglia, casa da sogno insieme a Pamela Camassa

Romano di nascita, Bisciglia ha deciso di costruire il suo nido d’amore proprio nella Capitale, in un celebre quartiere residenziale. L’appartamento del conduttore è la location classica dalla quale parte, con uno scatto davanti al televisore, la consueta edizione di Temptation Island, ma non è certamente questa l’unica opportunità che i fan hanno di ammirare la meravigliosa casa.

La casa è grandissima ed è stata arredata (da Pamela, come confessato dal conduttore) su tonalità tra il bianco e il grigio, colori amatissimi dalla coppia. Larga parte del mobilio è stato acquistato presso mercatini, selezionati accuratamente: “Abbiamo girato diversi mercatini, nel soggiorno ho voluto mettere una foto di Pamela scattata da un nostro amico fotografo” aveva confessato Filippo a DiPiù.

Il salotto è veramente grande, tanto che durante la quarantena imposta per la diffusione del COVID-19 il conduttore ha potuto giocarci addirittura a paddle; un qualcosa che in molti non possono permettersi, ma che invece il nido d’amore di Pamela e Filippo permette.

I due al momento si godono l’estate, con l’ultima edizione di Temptation Island conclusasi da poco; nel loro appartamento, avranno sicuramente modo di rilassarsi insieme.