Giulio Berruti, conoscete la sua ex? Chi c’ era prima di Maria Elena Boschi

Si mormora che la bellissima deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi abbia soffiato Giulio Berruti ad un’ altra ragazza.

L’ amore nato tra la bella bionda del partito di Matteo Renzi e l’ affascinante attore Giulio Berruti procede a gonfie vele. I due stanno passando le vacanze estive insieme lasciandosi paparazzare in atteggiamenti intimi e quasi adolescenziali.

Alcuni pettegolezzi mormorano che questo sentimento così puro abbia in realtà uno scheletro nell’ armadio: Berruti, infatti, avrebbe cominciato a frequentare Maria Elena Boschi mentre era ancora fidanzato.

L’ attore, infatti, all’ epoca, era legato affettivamente a Francesca Kirchmair, una giovane modella di 23 anni con origini austro-svizzere. Sarebbe proprio quest’ ultima non lasciare spazio alle interpretazioni.

La modella avrebbe rivelato che i due sono stati insieme per oltre tre anni, addirittura convivendo insieme a Los Angeles. Prima della pandemia erano ancora insieme, a detta di lei durante una intervista partecipando insieme anche ad una prèmiere del film di lui “Downhill”.

Tuttavia proprio in quel momento la coppia stava vivendo un momento di difficoltà, tanto da arrivare a prendersi una pausa: lui è rincasato in Italia, mentre lei ha scelto di rimanere nella loro casa di Los Angeles.

La separazione fisica tra i due non avrebbe aiutato e sarebbe proprio in quel periodo che Giulio avrebbe cominciato a guardarsi altrove scorgendo la bellissima deputata

La reazione dell’ ex fidanzata alla nuova relazione di Giulio

La Kirchmair ha dichiarato di volere essere lasciato fuori dal gossip riguardante l’ ex fidanzato e la Boschi. Avrebbe preso le distanze proprio per l’ atteggiamento di lui, che contattato al telefono ancora non ammette la storia d’ amore con Maria Elena.

A detta della ragazza, i due sono “solo amici”. Ecco perchè, confessa la giovane modella, c’ è rimasta molto male quando ha visto circolare certe foto di baci tra quella che invece era un coppia a tutti gli effetti.

Eppure la Kirchmair aveva già qualche sospetto sulla Boschi, ma ha ammesso di non essersene preoccupata anche perchè la “signora aveva ben 15 anni in più rispetto a lei”, non risparmiano una bella frecciatina alla nuova fiamma.