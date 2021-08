Fiorello, avete mai visto la moglie Susanna? Chi è la bellissima

La grande donna accanto ad un grande artista si chiama: Susanna Biondo. I due si sono amati dal primo momento e sono ancora insieme

Spesso si dice che, nel mondo dello spettacolo, l’amore tra personaggi famosi non esiste. Questa cosa non vale per Rosario Fiorello e Susanna Biondo, la sua bellissima moglie. I due si sono conosciuti agli albori della carriera dell’attore siciliano, da quel momento non si sono più separati.

Fiorello ricorderà sicuramente i primi anni della sua carriera, non solo per il grande successo che ha suscitato nel pubblico, ma anche per aver conosciuto la bellissima Susanna Biondo. Ecco chi è la donna che ha fatto innamorare il grande artista Fiorello.

Chi è la bellissima Susana Biondo

I primi anni della carriera di Fiorello sono segnati da successi e grandi performance, ma anche da momenti bui e di difficoltà. Il rapporto con gli stupefacenti e con le donne segnano i primi anni della sua carriera, fino a quando conosce la bellissima Susanna, che aiuterà Fiorello a tornare ad una vita normale.

LEGGI ANCHE –> IL VOLO, QUANTO GUADAGNANO I TRE TENORI ITALIANI? ECCO LE CIFRE

Susanna Biondo non ama apparire, e molto riservata e tutela la sua privacy. Per questo, si conosce ben poco della vita privata della bellissima donna. Ma fin da subito si rivela una donna disponibile e affettuosa, che aiuterà a Fiorello a diventare il più grande showman italiano.

Prima di convogliare a nozze con Fiorello, la bella Susanna ha sposato Edoardo Testa nel 1993, dalla cui relazione nacque la piccola Olivia. Nel 2003, Fiorello e Susanna decidono di sposarsi a Caracalla dopo 7 anni convivenza. Con i due vi è anche la piccola Olivia, diventata ormai una figlia per Fiorello.

Capelli lunghi scuri, occhi chiari e con un bellissimo sorriso, Susanna biondo ha fatto innamorare il grande Fiorello grazie alla sua bellezza, simpatia e dolcezza. Nel 2006 nasce Angelica, nome scelto dalla sorella maggiore Olivia.

LEGGI ANCHE –> AMICI, CHE FINE HA FATTO ANTONINO? ECCOLO OGGI, IRRICONOSCIBILE

Susanna Biondo è innamoratissima delle sue figlie, a cui dedica gran parte del suo tempo e tutta la sua dolcezza. Con loro passa la gran parte del suo tempo a Roma, dove hanno casa sul Lungotevere Flaminio.