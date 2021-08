Lorella Cuccarini ieri e oggi, com’era e com’è la maestra di Amici

Oggi è una delle showgirl più apprezzate in Italia. Dopo grandi successi, ecco com’è oggi Lorella Cuccarini

La danza, la musica, i suoni, tutto questo è stata ed è tutt’ora Lorella Cuccarini. Una delle donne di spettacolo più amate dal pubblico italiano, oggi è sempre una donna bellissima e solare.

È stata icona della televisione italiana negli anni ’90, ma ancora oggi ha un nutrito e folto gruppo di fan che l’acclamano. La sua presenza negli show è garanzia di successo, allegria e gioia. Lorella Cuccarini oggi è cambiata, ma pur restando una splendida donna di spettacolo.

Lorella Cuccarini com’era e com’è oggi

Lorella ci ha fatto divertire, ridere e affrontare serata con sana spensieratezza. In Italia ha riscosso incredibile successo con i suoi spettacoli, facendo ridere e lanciando dei veri e propri tormentoni musicali.

LEGGI ANCHE –> IL VOLO, QUANTO GUADAGNANO I TRE TENORI ITALIANI? ECCO LE CIFRE

Appassionata di danza e musica, la Cuccarini ha deciso di dedicarsi al ballo e diventare una delle insegnanti del talent show “Amici di Maria De Filippi”. La Cuccarini ha infatti la danza nel sangue, ed è entrata nel cuore degli italiani anche grazie al suo fisico perfetto e alla sua iconica acconciatura.

La sua carriera è iniziata negli anni ’80 sul piccolo schermo e con brani come “Sugar Sugar”, “Kangarù”. Ha partecipato inoltre a programmi come “Fantastico” condotto da Pippo Baudo, che la chiamò per sostituire Heather Parisi.

35 anni dopo il suo incredibile successo, la Cuccarini è ancora una donna bellissima. La bella showgirl ha sempre affermato di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica. Infatti, la sua è una bellezza naturale e ancora armoniosa.

LEGGI ANCHE –> UOMINI E DONNE, CHE FINE HA FATTO COSTANTINO? ECCOLO OGGI A 47 ANNI

Nei primi anni ’80, la Cuccarini non era molto diversa rispetto ad oggi. Negli anni, infatti, la bella showgirl ha mantenuto un fisico invidiabile, oltre alla sua famosa chioma bionda. Nonostante i suoi 56 anni, la Cuccarini non ha nulla da invidiare a nessuno.