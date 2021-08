la conduttrice partenopea più discussa del momento, Barbara D’ Urso, oggi ha 64 anni e negli anni ha fatto diversi cambiamenti.

Qualcuno l’ ha definita la Oprah Winfrey italiana: Barbara D’ Urso è senza dubbio una delle presentatrici più importanti del piccolo e medio schermo che oggi porta con grande soddisfazione i suoi 64 anni.

Barbara che, all’ anagrafe figura come Maria Carmela d’ Urso, è molto riservata quanto alla vita privata; si sa però con certezza che è madre di due figli maschi, Giammauro ed Emanuele, verso i quali è molto protettiva,

La colonna portante di Mediaset, Barbara appunto, è molto cambiata negli anni, non solo nell’ aspetto fisico ma anche nel carattere: oggi è decisamente una donna forte, consapevole e autonoma.

Talmente potente da indurre a ritenere che la si volesse ridimensionare sul piano professionale, cancellando o limitando alcuni dei suoi più famosi format, voci che lei non ha mai smentito pubblicamente.

Barbara fa opinione: non solo in campo mediatico, ma soprattutto sui social, dove tra chi la ama e la stima vi è anche qualche “leone da tastiera” pronto a colpirla e ad offenderla. La D’ Urso, però, non si è mai dimostrata ferita o intimidita.

Ecco come Barbarella è cambiata negli anni

Carmelita è invecchiata: ma è invecchiata bene, come il vino. A differenza di molte colleghe che hanno ceduto al ritocchino, Barbara sembra assolutamente naturale: qualche elegante rughetta e un fisico formoso e armonioso.

La forza della presentatrice è che è speciale nella sua normalità, è una donna in cui, dal punto di vista estetico, può immedesimarsi qualsiasi coetanea. Non è quel mito inarrivabile e “falso”.

Il look di Barbara è pressochè rimasto invariato nel corso degli anni: Capello medio lungo, tendente al biondo, sguardo dolce ma furbo. Carmelita ha dichiarato di non aver ancora fatto ricorso alla chirurgia, ma che non le esclude se un giorno non dovesse piacersi.

In attesa di sapere se anche la D’ urso cederà alla tentazione del bisturi, possiamo affermare con certezza che il suo aspetto negli anni è solo che migliorato ed è un esempio per tante donne.