Barbara D’Urso, che la si ami o la si odi, continua ad incantare nonostante l’età; l’ultima foto è letteralmente da urlo.

Nell’ultimo decennio, Barbara D’Urso ha dominato la scena della tv italiana, conducendo svariati programmi per Mediaset. In pochi, visto il recente successo avuto con nuovi format, ricorderanno le performance di Maria Carmela come showgirl di Telemilano 58 sul finire degli anni ’70, oppure il suo debutto cinematografico (pochi anni dopo, nel 1982) con Erba selvatica di Gianfranco Campigotto.

Gli anni passano, ma “Carmelita” sembra essere come il vino: più invecchia e più acquista qualità. Così come altri VIP, la D’Urso si sta godendo le vacanze estive, non dimenticandosi però dei suoi fan; diverse sono le foto pubblicate su Instagram, che aumentano in maniera vertiginosa la temperatura.

Barbara D’Urso, lato B in mostra in costume: che fisico per la sessantenne!

In quest’estate rovente, non potevano di certo mancare gli scatti in costume della conduttrice, che di certo non è una donna che ama stare nell’ombra. Il nuovo scatto condiviso sul suo profilo Instagram la vede danzare al tramonto, ma in evidenza c’è ben altro.

Non passa inosservato infatti il lato B tonico della conduttrice ritratto nella foto, che sembra non volere cedere ai segni dell’età; Barbara è ancora capace di attirare su di sé l’attenzione, accompagnando al lato B la generosità del suo celebre décolléte.

Se per quanto riguarda l’aspetto fisico la D’Urso può ritenersi più che soddisfatta, per il versante professionale non si può dire lo stesso; dopo anni vissuti da regina incontrastata della tv, proprio recentemente è stata annunciata la chiusura sia di Live – Non è la D’Urso che di Domenica Live, due dei programmi che hanno fatto la sua fortuna in questi ultimi anni.

Con la solita energia che la contraddistingue, non ci meraviglieremmo però se, dalla prossima stagione televisiva, si butti a capofitto in altri progetti.