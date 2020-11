Giulio Berruti, ospite nel salotto di Verissimo, rompe il silenzio sulla sua storia d’amore con Maria Elena Boschi. Alla Toffanin infatti ha dichiarato: “Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica”.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: ecco com’è nata la loro storia

Procede a gonfie vele la relazione tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. I due infatti hanno iniziato a frequentarsi subito dopo il lockdown e ad oggi il loro amore è più forte che mai. L’attore, invitato da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha finalmente parlato a cuore aperto della sua relazione con la parlamentare. Giulio ha così voluto raccontare ai telespettatori di come lui e la Boschi si sono conosciuti. “Ci siamo incontrati la prima volta nel 2014 all’uscita di un cinema. Poi ci siamo rivisti dopo tre anni a un evento. Poi sono passati ancora alcuni anni prima che ci incontrassimo nuovamente. Finito il lockdown, e dopo che io avevo terminato una storia d’amore, ci siamo risentiti e rivisti e piano piano è nato questo rapporto molto speciale“.

“È una persona molto dolce, dalla forte umanità– prosegue l’attore- È propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Noi ci confrontiamo molto. Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica“.

Berruti: “Vorrei tanti figli”

Oltre a descrivere il modo in cui si sono conosciuti e successivamente frequentati, Berruti ha poi raccontato anche qualche aneddoto simpatico che i due hanno vissuto insieme: “La prima volta che è venuta a cena a casa mia, è caduta dalla sedia e ha fatto cadere anche il vino, sporcandomi la camicia. In quella vulnerabilità e goffaggine reciproca ci siamo un po’ trovati”. E proiettandosi nel futuro insieme alla parlamentare, Giulio non ha paura di fare programmi anche importanti e lunga scadenza come quelli di costruire insieme alla Boschi una famiglia: “Io arrivo da una famiglia molto unita. Vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà“.