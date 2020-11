Riparte la quinta edizione del programma di Rai2, tanti i concorrenti tra cui una Chiara Ferragni “in miniatura”: ha 15 anni e ama la moda.

È suonata questo martedì 27 ottobre la campanella del collegio Regina Margherita di Agnani, dando così il via alle lezioni. I ragazzi protagonisti di questa edizione sono stati catapultati nell’anno 1992, anno davvero significativo dal punto di vista storico: gli attentati a Falcone e Borsellino, la serie d’inchieste giudiziarie Mani Pulite, la diffusione di Internet. Sul piano prettamente estetico invece a catapultarci negli anni ’90 sono la colonna sonora e le acconciature e accessori in stile SpiceGirl e Backstreet Boys dei concorrenti.

Ancora una volta Il Collegio dimostra grande solidità sia per quanto riguarda i contenuti che per il cast. E tra i concorrenti spunta una futura fashion blogger.

I ragazzi e lo scontro con i professori

Protagonisti indiscussi del programma sono i collegiali, spesso ragazzi con problemi in famiglia, fragili, poco propensi allo studio e con un grande bisogno di figure di riferimento come possono essere i professori. Il ruolo dei docenti è infatti quello di attirare l’attenzione dei giovani per scavare a fondo nelle loro debolezze. In questo modo possono intervenire quando questi sbagliano e contemporaneamente permettono al pubblico di conoscere in modo approfondito i concorrenti e poter farsi un’idea sulle proprie simpatie e antipatie.

I preferiti del web

Il popolo del web non ha perso tempo e già dopo una sola puntata si è scatenato ed ha decretato i suoi preferiti. Attualmente in cima alla lista sembrano esserci Giulia Scarano (14 anni, Manfredonia), caratterizzata da un forte accento barese. Hanno suscitato particolare simpatia i suoi tentativi di corrompere la sorvegliante a suon di provoloni e caciotte. Molto apprezzato anche Andrea Di Piero (16 anni, Fiuggi), un “vecchio dentro” che indosserebbe completi da uomo d’affari 24 ore su 24 e che da grande sogna di fare il politico.

La piccola Chiara Ferragni

Grande scalpore mediatico ha suscitato anche Rebecca Mongelli. La 15enne viene da Sesto Fiorentino e non le manda certo a dire: al momento è solo una tra i concorrenti, ma in futuro sarà la nuova Chiara Ferragni, secondo le sue stesse parole.

La giovane e biondissima Rebecca è molto determinata: nella scheda di presentazione si auto definisce una “Ferragni in miniatura”, mostra la borsa con le proprie iniziali e racconta orgogliosa di essere sempre attenta ad essere vestita in modo impeccabile, pure quando si tratta di scendere a buttare la spazzatura. Insomma, una ragazza con le idee più che chiare. Diventare come Chiara Ferragni è il suo sogno. Cosa ne penserà la Chiara originale?