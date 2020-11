Un “Amore ai tempi del coronavirus”, quello tra la bella Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, coppia nata durante la pandemia ed oggi più consolidata che mai, tanto che si inizia a parlare di convivenza.

Una coppia nata nei tempi difficili del coronavirus, e proprio per questo già molto forte e consolidata. Anche se Maria Elena Boschi è conosciuta per essere una donna fortemente indipendente, l’attore Giulio Berruti è riuscito comunque a farle perdere la testa, tanto da far parlare addirittura di convivenza.

Le foto apparse su “Chi”

Le fotografie pubblicate dal settimanale “Chi” parlano chiaro. Non vi è alcun dubbio ormai sull’ottimo andamento della love story tra l’ex ministro Boschi e il bell’attore Giulio Berruti. I due sono stati fotografati dai paparazzi del giornale di Alfonso Signorini mentre si trovavano insieme a Fregene, per una pausa pranzo in spiaggia all’aria aperta. La coppia si abbraccia, si scambia tenerezze e si scatta fotografie alla luce del sole. I due, che appaiono decisamente affiatati, sembrano essere sul punto di pensare ad un passo ulteriore nella loro relazione.

La rivelazione della love story questa estate

La coppia, dopo essersi frequentata per qualche mese di nascosto, è uscita allo scoperto quest’estate diventando involontariamente una delle coppie più ricercate dai paparazzi. L’incontro che avrebbe fatto scattare la scintilla è avvenuto fuori da un cinema ma solo diversi anni dopo ci sarebbe stato il loro primo vero e proprio appuntamento. È stato da quest’anno, infatti, a lockdown finito, che hanno avuto modo di rivedersi per conoscersi ed approfondire meglio il loro rapporto.

L’attore aveva svelato a Silvia Toffanin durante un’ospitata a Verissimo cosa lo unisce alla bella partner: “Ci legano tante cose. Lei ha tante passioni che non sono le mie, ma che mi incuriosiscono e viceversa”. Berruti già all’epoca non nascondeva di essere felice e di sognare un futuro con la sua dolce metà. “Devo dire che avevo anche delle idee politiche diverse dalla sue, ma ho scoperto una persona molto umana, molto dolce, molto premurosa e vulnerabile”, aveva confessato.

Le parole della suocera: “Una ragazza adorabile”

Anche la madre di Berruti, Francesca Romana Reggiani, si è espressa con parole molto tenere nei confronti di Maria Elena, definendola una ragazza semplice ed adorabile che rende veramente felice il figlio. Insomma, con la definitiva approvazione della “suocera” non ci sono più scusanti per non fare un grande passo in avanti: che a breve la Boschi decida di lasciare il suo appartamento da single per trasferirsi a casa dell’amato? Tutte le premesse ci sono.

