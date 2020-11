Per la prima volta Federica Pellegrini parla della sua voglia di maternità. La bella nuotatrice non ha mai nascosto di aver dato precedenza alla sua carriera sportiva, ma ora sembra arrivato il momento di stravolgere le priorità. Non del tutto però prima Federica attende di sapere quando si faranno le Olimpiadi di Tokyo.

Vedremo presto Federica Pellegrini in un’inedita veste. Durante un’intervista la nuotatrice ha infatti confermato i suoi imminenti progetti di metter su famiglia. Dopo diverse importanti relazioni e la fine della sua storia d’amore con Filippo Magnini, Federica fa coppia fissa da diverso tempo con il suo allenatore Matteo Giunta. Dopo l’altissima attenzione mediatica riservata alla sua relazione con Magnini, la Pellegrini ha sempre cercato di mantenere estrema riservatezza sul rapporto con il nuovo fidanzato del quale si sa davvero poco. La bella nuotatrice e l’allenatore 38enne appaiono di rado in pubblico preferendo tenere privata la loro storia d’amore. Non fu possibile però nascondere alla stampa il fatto che Giunta è il cugino di Filippo Magnini. L’ex fidanzato all’epoca della scoperta della nuova relazione con il cugino non si risparmiò dal criticare aspramente il comportamento dei due novelli innamorati. Ora Magnini fa coppia fissa con Giorgia Palmas e da pochissimo hanno allargato la famiglia con l’arrivo di un bambina.

LEGGI ANCHE > GF VIP: TOMMASO ZORZI, LA CONFESSIONE IMBARAZZANTE E CHE NON TI ASPETTI

Prima di coronare il suo sogno di maternità però Federica ha fatto sapere di voler aspettare la comunicazione delle date delle prossime olimpiadi che si terranno in Giappone. Le gare dovevano tenersi nel 2020 ma a causa della pandemia sono state rimandate a data incerta. La nuotatrice ha dichiarato di voler aspettare fino ad agosto, poi se non ci sarà ancora nessuna comunicazione ufficiale inizierà la ricerca della tanto attesa maternità.

Federica Pellegrini è appena guarita dal corona virus che aveva contratto in forma lieve. Lo scorso mese infatti aveva dichiarato in lacrime di dover rinunciare ad un’importante gara a Budapest per rispettare la quarantena e soprattutto guarire dal virus che le stava provocando non pochi problemi. Oggi la nuotatrice ha fatto sapere, tramite il suo profilo Instagram, di essere completamente guarita e pronta ad affrontare nuove avventure. Non ci resta che attendere la comunicazione ufficiale della dolce attesa.

LEGGI ANCHE > GIULIA SALEMI SI SCAGLIA CONTRO IL GF VIP: “MI DISSOCIO