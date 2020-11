Giulia Salemi non ha apprezzato una clip che il Gf Vip le ha mostrato ieri sera durante la puntata in prima serata, vediamo di cosa si tratta

Ieri sera durante la puntata in prima serata del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi si è trovata al centro in una dinamica del gioco, che non le è piaciuta per niente.

Alfonso Signorini dopo aver chiesto a tutti i concorrenti cosa pensassero della Salemi ha invitato la web influencer ad andare in confessionale per una conversazione privata, ed è proprio in questo momento che Giulia si è arrabbiata con la produzione.

La vecchia storia con Francesco Monte

La famosa fashion blogger, dopo aver visto una clip che racconta un presunto avvicinamento tra lei e Enock Balotelli, si è irrigidita ed ha opposto resistenza verso Alfonso Signorini, ricordandogli la brutta esperienza avuta sempre al Gf Vip con Francesco Monte.

Infatti Giulia Salemi è una veterana del programma, aveva già partecipato al programma insieme a Francesco Monte, i due si conobbero all’interno della casa e proprio grazie alla produzione del Gf Vip tra i due nacque un “amore forzato“, Alfonso continuava a spingere la ragazza a fare delle avance a Monte, fin dall’inizio era maggiormente coinvolta rispetto a Francesco ed è stata lei a fare in modo che la relazione potesse funzionare, come tutti si aspettavano appena usciti dalla casa i due si sono lasciati.

Proprio per questo motivo la Salemi non ci sta e non vuole ricascare nel tranello del Gf Vip, che aveva fatto la stessa cosa con Francesco Monte mostrandole delle clip in cui sembrava che fosse attratto da lei, fino a costruire la storia d’amore a tavolino, solo per avere un seguito dal pubblico.

Giulia Salemi: “mi dissocio, off limits ragazzi fidanzati”

Alfonso Signorini prima di mostrare la clip a Giulia Salemi, ha spiegato al pubblico che Giulia è riuscita in un’impresa impossibile cioè a far ammorbidire Enock, ragazzo molto chiuso e timido, facendosi dare anche un bacio e le dice “sei un eroina, sei riuscita in un impresa impossibile, guarda la clip”, vedendo l’espressione della Salemi mentre guarda il video, sicuramente non si aspettava ancora di finire nella trappola del Gf Vip.

La Web Influencer vedendo la clip sulla presunta “amicizia speciale” tra lei e Enock non ha avuto la reazione che il pubblico si aspettava, mostrando disappunto ha commentato le immagini dicendo “Non ho parole mi dissocio, avete messo quelle musiche strane in sottofondo, che non mi piacciono e mi ricordano qualcuno“, e continua “siete fuori pista, off limits ragazzi fidanzati, sposati o con flirt in corso” non transige che passi un messaggio sbagliato, non vuole creare ancora una storia solo per le copertine.

La Salemi giustifica il fatto di aver “sbloccato” Enock e dice che in realtà lei essendo “logorroica” dopo aver passato 21 giorni di isolamento in albergo prima di entrare nel programma, è entrata in casa è ha parlato con chiunque cercando di tirare su gli animi di tutti.

Alfonso Signorini inizialmente non crede alla versione della Salemi e cerca di spingerla a intraprendere una conoscenza più approfondita con Enock e le dice “se vabbè a me non la racconti giusta, di la verità quanto è bello da 1 a 10?” ma lei con un tono serio ha stroncato sul nascere questa storia dicendo “non cercate di accoppiarmi, non mi piace, ho già dato“, e spiega che il fratello di Balotelli è fidanzatissimo e di certo non vuole mettersi in mezzo alla bellissima storia che ha fuori.

Alfonso in questo momento capisce di aver esagerato e fa un passo indietro e dice a Giulia di apprezzare il fatto che lei sia entrata con lo spirito single e che voglia godersi questa esperienza da sola, avendo avuto in passato brutti momenti per colpa di Monte all’interno della casa “sei single e ti vogliamo accoppiare a tutti i costi già alla seconda puntata, anche no, io sto dalla tua mi dissocio da tutto questo” ma quando deve salutare Giulia per farla ritornare dai suoi compagni le chiede di mantenere il segreto, vuole che Enock non sappia di cosa abbiano parlato per vedere fino a dove si spinge, Alfonso è convinto che il fratello di Balotelli provi qualcosa per lei, Giulia shoccata dice “ma poverino è fidanzato abbiamo fatto una torta insieme per la sua fidanzata“ e un po scocciata saluta tutti dicendo “ritorno di là ma da single”.

Per il momento Giulia Salemi vuole rimanere single, chissà se magari con qualche altro concorrente scoppierà l’amore, non ci resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.