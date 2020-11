Carlo Conti: la foto inaspettata dopo il ricovero in ospedale per Covid

La foto che Carlo Conti posta su Instagram dopo il suo ricovero in ospedale a causa del coronavirus stupisce tutti: ecco cosa è successo.

Erano molti i fan in attesa di un annuncio da parte di Carlo Conti, che ha deciso di avvisare i numerosi follower a proposito del suo stato di salute tramite una foto pubblicata su Instagram. Il noto conduttore tv era stato trovato positivo circa sette giorni fa e si trovava da qualche giorno ricoverato in ospedale a causa del Covid-19, la brutta malattia generata dal coronavirus, ma non aveva dato più aggiornamenti sulle sue condizioni. Ma ecco che è spuntata la foto che ha stupito tutti.

L’annuncio della positività la scorsa settimana

Era risultato positivo una settimana fa Carlo Conti. L’amato conduttore fiorentino aveva scelto di darne notizia sempre tramite un post Instagram che, accompagnato da un suo bel ritratto, recitava: “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico.”

Il ricovero in ospedale

Ma l’assenza di sintomi è durata poco ed è così che il conduttore di Tale e Quale Show è stato ricoverato in ospedale, affidandosi alle mani dei medici e degli infermieri per combattere e sconfiggere il virus più odiato da tutto il mondo. Risale a poco prima del ricovero il dolce messaggio lasciato sul tavolo a Conti da parte del figlio e della moglie, che gli avevano espresso tutto l’affetto e sostegno tramite le semplici parole: “Ti amiamo babbo!“. Una breve frase che però aveva dato forza al presentatore, tanto da affermare di sentirsi già meglio dopo aver letto le parole di quel bigliettino, definendolo “La più potente tra le medicine“.

La preoccupazione dei fan

I numerosi followers che sin dall’inizio si erano preoccupati per la sua salute hanno riempito di commenti i suoi post Instagram con l’augurio di una pronta ripresa. L‘allarme però stava crescendo tra loro perché, dopo aver annunciato il ricovero, Conti non aveva più fornito aggiornamenti con la stessa cadenza alla quale aveva abituato ultimamente i suoi seguaci, sempre più preoccupati che il conduttore potesse riversare in gravi condizioni.

L’ultima foto Instagram e l’aggiornamento inaspettato

Ma ecco che, proprio quando si temeva il peggio, arriva la foto Instagram a calmare gli animi. Il presentatore infatti ha inviato un messaggio rassicurante ai suoi followers. Pur apparendo affaticato e con l’aria veramente esausta, gli ha informati di star tornando a casa. Nel post ringrazia anche i medici e gli infermieri che gli sono stati accanto nei momenti più difficile e aggiunge una raccomandazione a tutti: “state attentissimi!!!!”. Un grande spavento per tutti, ma forse il peggio è ormai alle spalle.

