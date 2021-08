Conosciamo tutti la bellissima Elisabetta Canalis, showgirl e conduttrice italiana naturalizzata americana, ma chi è il marito? Scopriamolo.

A quasi 43 anni, la showgirl sarda svetta ancora per bellezza e sensualità. La carriera di Elisabetta Canalis decolla dopo il successo come velina di Striscia la notizia; da qui, diversi calendari (come quello celebre per Max) per mettere in mostra il suo fisico statuario e diverse partecipazioni a programmi tv, conducendo o co-conducendo programmi come Controcampo, Le Iene e Zelig.

Durante questa estate, l’ex-compagna di Christian “Bobo” Vieri e George Clooney sta incantando su Instagram con scatti mozzafiato, tra bikini e non; ma se la Canalis è un volto noto, lo stesso si può dire del marito? Ecco chi è il chirurgo di fama mondiale.

Elisabetta Canalis, chi è il marito Brian Perri

Americano di nascita ma calabrese d’origine (da parte del papà), Brian Perri è un chirurgo di fama mondiale specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali, deformità e malattie degenerative.

Il suo lavoro si svolge prevalentemente presso il Centro ortopedico Cedars-Sinai, e anche grazie alle sue pubblicazioni su riviste scientifiche è uno dei nomi più illustri nel campo a livello mondiale.

Nato nel ’67, Perri ha sposato la Canalis nel 2014 e da lei ha avuto un anno dopo, nel 2015, la piccola Skyler Eva; i tre vivono a Los Angeles, proprio dove Perri lavora, nonostante Elisabetta abbia più volte confessato di avere in programma di tornare, più avanti, a vivere in Italia (dove tra l’altro si è sposata, ad Alghero, nella sua regione natale) insieme a tutta la sua famiglia.

Nonostante la Canalis sia presente nella nostra tv grazie a diverse pubblicità, per ritornare a vederla alla conduzione di qualche programma dovremo con molta probabilità attendere il suo ritorno in pianta stabile nel nostro paese; fino ad allora, potremo continuare a seguirla sui social.