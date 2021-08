Dopo la grande tragedia, Carlotta Mantovan ritrova il sorriso su Instagram: la foto sui social con tanto di cambio di look.

Questi ultimi anni sono stati un incubo per Carlotta Mantovan, vedova del compianto conduttore Fabrizio Frizzi. I due si erano conosciuti nel 2001, proprio durante la sua partecipazione a Miss Italia di quell’anno, la cui edizione è stata condotta proprio da Fabrizio.

Un anno dopo inizia la relazione con quello che diventerà poi suo marito (solamente però dodici anni dopo, nel 2014); nel 2013 nasce la figlia Stella, che a soli cinque anni perderà il papà, deceduto per un’emorragia celebrale nel 2018.

A tre anni dalla morte di Fabrizio, Carlotta sembra aver ritrovato il sorriso; la foto arriva sui social e mostra la conduttrice con un look nuovo di zecca.

Carlotta Mantovan, il sorriso dopo il grande lutto: cambio di look

L’ex-giornalista di Sky TG24 ha recentemente postato una foto sul proprio profilo Instagram (seguito da più di 70 mila followers) che la mostra in primo piano sorridente, a godersi queste giornate di caldo insieme alla figlia Stella (mai mostrata comunque pienamente sui social).

Oltre ad un grande sorriso, che ha sempre caratterizzato la Mantovan, possiamo notare un radicale cambio di look, con capelli corti di un biondo platino intenso. Quasi 6 mila i like della foto, con innumerevoli commenti che elogiano la conduttrice e ricordano, ovviamente, il compianto marito Fabrizio.

In questi anni trascorsi senza Fabrizio, la Mantovan ha lavorato in Rai conducendo Tutta salute su Rai 3 (dal 2018 al 2020), Portobello (affiancando Antonella Clerici nella nuova edizione) e la speciale maratona televisiva dedicata a Telethon nel 2019.

Al momento, col ricordo del marito nel cuore, la Mantovan sembra dedicarsi totalmente a sua figlia, con la quale condivide la sua grande passione per i cavalli e per l’equitazione; in attesa, ovviamente, di rivederla presto in tv in un nuovo programma.