Torna la rubrica Gossip News: cosa sarà accaduto ai nostri Vip? Scopriamolo insieme.

Rosalinda Celentano, l’addio ai social della figlia di Adriano e Claudia Mori

Rosalinda qualche mese fa ha deciso di abbandonare momentaneamente i social. Approdata in concomitanza con la sua partecipazione a Ballando con le stelle su Instagram, successivamente alla fine della trasmissione, ha deciso di lasciare Instagram. I fan hanno contestato la sua scelta e inizialmente hanno cercato di farle cambiare idea, ma senza risultati.

Tina Cipollari divina in costume

La bellissima romana ha molte fanpage a lei dedicate, ed è proprio su una di queste che è apparsa una sua foto in costume. La bionda collega di Gianni Sperti appare, presumibilmente in vacanza, immersa in una vasca idromassaggio: costume intero rosa e curve in vista, è decisamente bellissima.

Principe Harry, parla il chirurgo

Il Principe Harry è ormai al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto da quando ha sposato l’attrice Meghan Markle. Ultimamente si sta parlando molto di lui anche a causa di un dettaglio: la repentina perdita di capelli. A pronunciarsi sul “dettaglio”, è stato ultimamente anche un rinomato medico inglese, che ha fornito elementi per comprendere cosa sta accadendo al membro della Royal Family.

Il Daily Mail si è molto speso per la “questione” ed ha addirittura incaricato uno dei più illustri medici inglesi per esprimersi sull’improvviso diradamento della chioma del reale: “Il dottor Asim Shahmalak, chirurgo dei capelli che opera presso la Crown Clinic di Manchester, nello specifico ha dichiarato: “La paternità non è stata assolutamente gentile con i capelli del principe Harry. Tuttavia, occorre considerare il forte gene della calvizia che attraversa tutta la famiglia Windsor”. In effetti, anche il Principe William ha perso i capelli in giovane età.

Gemma Galgani mai vista così, eccola dopo uomini e donne

Ultimamente è stata beccata al parco della sua città, Torino, intenta a leggere un libro. Il look è molto differente rispetto al solito: niente vestitini e outfit eleganti. Questa volta la dama del trono over di Uomini e Donne ha optato per una tuta rigorosamente rosa, abbinate a scarpe da ginnastica nere.