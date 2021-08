Siamo abituati a vederle con intensi colori mediterranei, tipici delle popolazioni latine, ma non è sempre stato così…

Le sorelle Rodriguez fanno parte del mondo della tv ormai da più di dieci anni. Inizialmente, eravamo abituati a vedere per lo più la maggiore, Belen, la quale tra i vari scandali e reality show è riuscita ben presto ad affermarsi nel mondo dello spettacolo come showgirl, conduttrice e addirittura anche ballerina e cantante.

Dopo qualche anno, ha fatto la sua prima apparizione la minore, Cecilia, la quale ha seguito le orme della sorella, partecipando anch’essa ad alcuni reality come il Grande Fratello Vip o l’Isola dei Famosi.

Ormai le due sorelle sono letteralmente inseparabili, tra i cataloghi di Me Fui Real – il loro brand beachwear – e i numerosi programmi televisivi in cui appaiono sempre insieme.

Siamo abituati a vederle con i classici toni mediterranei, pelle abbronzata, occhi e soprattutto capelli scuri, ma in realtà non è sempre stato così…

Belen e Cecilia, un tempo biondissime

E’ evidente che le sorelle Rodriguez siano notevolmente cambiate nel corso degli anni. Nell’immagine le possiamo vedere praticamente agli esordi, all’epoca la piccola Cecilia era ancora lontana dal mondo dello spettacolo, ma veniva spesso paparazzata in compagnia della sorella.

Un tempo però, non c’era traccia dell’intenso castano dai toni del cioccolato, Belen e Cecilia sfoggiavano un biondo scuro e il loro look appariva irriconoscibile rispetto a quello attuale.

Nonostante la nuance completamente diversa sui capelli, possiamo però sottolineare che qualcosa non sia cambiato nel corso degli anni, la loro bellezza.

Oggi, Belen e Cecilia sono cresciute e sono maturate. Dalla partecipazione di Cecilia al Grande Fratello Vip, condotto all’epoca da Ilary Blasi, abbiamo scoperto quante difficoltà abbiano sopportato le due sorelle – insieme al fratello Jeremias – per raggiungere i traguardi conquistati. Cecilia ha raccontato di come Belen si sia presa cura di loro e li abbia aiutati a lottare per i loro sogni.

Ora i fratelli Rodriguez stanno conquistando un successo dopo l’altro, tanto che recentemente hanno anche annunciato la creazione del loro nuovo brand Hinnominate.