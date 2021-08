Ilary Blasi è ormai un volto affermato e noto della televisione nostrana, ma vi ricordate come era agli inizi la moglie di Totti? La trasformazione.

Bellezza e simpatia sono tra le virtù principali di Ilary, che da tanti anni ha conquistato ormai tutto il pubblico; a Roma poi, dove risiede insieme ai figli e al marito Francesco Totti, è una vera e propria regina grazie all’amore che i tifosi della Roma provano per il calciatore, simbolo del club.

Classe ’81, nell’ultimo decennio la Blasy ha condotto programmi Mediaset come diverse edizioni de Le Iene, Zelig, diverse edizioni del Grande Fratello VIP e, proprio di recente, L’Isola dei Famosi. Ma vi ricordate com’era all’esordio?

Ilary Blasi, com’era agli inizi di carriera: la trasformazione

Dopo aver partecipato da bambina a pubblicità e persino a diversi film fra cinema e tv (tra cui Il vizio di vivere di Dino Risi) Ilary lavora per fotoromanzi e partecipa a Miss Italia.

La notorietà arriva col debutto, nel 2001, come valletta di Passaparola, insieme tra l’altro a volti noti come Alessia Fabiani, Alessia Ventura e Silvia Toffanin, che oggi è presentissima in tv col suo Verissimo.

La Blasi, nel programma di Gerry Scotti, presentava ancora una chioma castana, lontana dal biondo platino al quale siamo abituati; il volto ovviamente quello di una ventenne, proprio quello che conquisto a prima vista Francesco Totti.

Di tempo, da Passaparola ad oggi, ne è passato e Ilary è mamma di tre figli, felicemente sposata e presentissima sulle reti Mediaset. Probabilmente, il suo successo è stato eguagliato solo dalla Toffanin, compagna dell’amministratore delegato e presidente Mediaset Piersilvio Berlusconi nonché conduttrice in pianta stabile nel palinsesto della rete del biscione.

Ilary è stata protagonista anche di un importantissimo giorno per suo marito Francesco: quello dell’addio al Calcio e alla sua Roma. Tutti la ricordiamo sul prato dell’Olimpico a sostenere Totti, commosso così come le migliaia di tifosi presenti allo stadio quel giorno.