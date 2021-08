Il matrimonio tra Mara Venier e Jerry Calà è finito da tempo, ma quali sono stati i vero motivi che hanno portato al divorzio? Ecco la verità.

E’ incredibilmente forte il legame che unisce la nota conduttrice di Domenica In, Mara Venier e l’attore Jerry Calà. Il loro è un rapporta che dura ormai dagli anni ’80, ma che nel corso del tempo ha avuto una notevole evoluzione: i due, da folli amanti, sono poi diventati buoni amici.

Mara Venier e Jerry Calà si sposarono nel 1984, il loro matrimonio però non durò molto: i due si separarono appena tre anni dopo, nel 1987. Da allora, nonostante la Venier e Calà (ammettiamolo) avessero non pochi motivi per odiarsi, in realtà la loro separazione fornì le basi per il forte legame di amicizia che coltivano tutt’ora.

Con il passare degli anni la coppia è andata avanti: dal 2006 la famosa conduttrice veneta si è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro, mentre Calà è convolato a nozze con Bettina Castioni nel 2002.

Ma quel è il vero motivo che ha portato la Venier a divorziare da Calà? Ecco tutta la verità.

Ecco il vero motivo della loro rottura

Il matrimonio tra Mara e Jerry non iniziò nel migliore dei modi. Si dice “il buongiorno si vede dal mattino” e per la coppia di neo sposi fu proprio così. Mara Venier, durante un’intervista di Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato un aneddoto paradossalmente ironico del giorno delle sue nozze: la conduttrice sorprese l’attore con un’altra donna durante il ricevimento.

“Sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra, non sai quante gliene ho date sia a lui che a lei” – ha raccontato “zia Mara” alla Toffanin. Insomma, la Venier si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa, rivelando appunto che i veri motivi della rottura si riconducevano ai continui tradimenti da parte del marito che, ovviamente, causavano continui litigi e tensioni nella coppia.

Sembra però che la Venier e Calà, più che essere destinati ad essere marito e moglie, alla fine funzionassero molto meglio come amici. Il legame tra due è stato talmente puro ed intenso che la conduttrice, in occasione dei 70 anni di Calà, decise di fargli una bellissima dedica: “Noi abbiamo avuto un bellissimo pezzo di vita […] il nostro è stato un amore che è durato sei anni” – per poi concludere – “sei diventato mio fratello e io la tua sorellona”.

Mara e Jerry sono quindi una delle poche coppie che, nonostante le sofferenze e le difficoltà, è riuscita a separarsi senza il coltello tra i denti.

