Ignazio Moser bloccato in aeroporto in Messico non entrerà all’Isola dei Famosi il prossimo lunedì. Ecco cos’è successo al fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Brutte notizie per i fan dell’Isola dei Famosi. Dopo il ritiro a sorpresa di Elisa Isoari e Brando Giorgi un nuovo concorrente potrebbe ritardare il suo ingresso nel reality di canale cinque. Stiamo parlando di Ignazio Moser, figlio del più celebre Francesco e fidanzato di Cecilia Rodriguez. Moser era atteso in Honduras nelle scorse ore per diventare uno dei nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi. L’ex Vippone era prontissimo a fare il famoso salto dell’elicottero ma sembra che al momento sia ancora bloccato in Messico, dove si era fermato per effettuare uno scalo prima di arrivare in Honduras. Nonostante la sua partenza e la sua partecipazione siano stati confermati Ignazio non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull’accaduto. Il suo ingresso nel reality era previsto per lunedì 26 aprile ma a seguito del ritardo nell’arrivo potrebbe essere spostato di una puntata quindi il 29 aprile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)

Oltre ad Ignazio sono attesi sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi altri quattro nuovissimi concorrenti: Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante, Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò. Ingressi attesissimi per ripopolare l’isola dopo i tanti abbandoni per infortunio o per scelta. L’arrivo di Ignazio era stato chiacchieratissimo perché sembrava che la bella fidanzata Cecilia ostacolasse la sua partecipazione per gelosia. Dopo giorni di pettegolezzi le cose si sono risolte e la Rodriguez ha acconsentito alla partecipazione di Moser. Inoltre la sorella minore di Belen seguirà le avventure del compagno direttamente dagli studi di canale cinque.

Neanche lei per ora ha voluto svelare cosa sia successo esattamente a Ignazio per bloccarlo da quasi un giorno in Messico. Non ci resta che attendere la nuova puntata dell’Isola dei Famosi per scoprire che fine ha fatto Moser. E voi cosa ne pensate?