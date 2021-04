Andrea Iannone esce allo scoperto con la sua nuova fiamma. Il campione sta frequentando una giovane modella venezuelana dal cognome noto. Ecco chi è?

Andrea Iannone ha ritrovato l’amore. Dopo un anno non troppo facile a causa della squalifica dal Moto Gp di quattro anni per doping, il campione può finalmente tornare a sorridere almeno per quanto riguarda la sua vita sentimentale. A fare breccia nel cuore del motociclista è stata una Rodriguez. Niente a che fare però con Belen e famiglia, con la quale Andrea è stata legato per diverso tempo dopo la fine della storia della showgirl con il marito Stefano De Martino. La Rodriguez che ha stregato Iannone si chiama Carmen Victoria Rodriguez è una modella e ombrellina di origini venezuelane. Carmen e Andrea si sarebbero visti per la prima volta in pista e da li sarebbero diventati inseparabili. I primi avvistamenti della coppia risalgono a qualche mese fa ma solo ora Andrea e Carmen hanno reso la relazione ufficiale. Per urlare al mondo il loro amore come spesso accade hanno scelto i social. Non ci contano le fotografie e le stories che condividono dove appaiono insieme e in uni dei post più recenti della modella si vede uno scatto dove è abbracciata al neo fidanzato con la didascali: “La mia persona preferita”. Iannone non ha mai nascosto la sua passione per le donne del mondo dello spettacolo e le sue conquiste tra attrici e showgirl non si contano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria 🎯 (@carmenvictoriarodriguez)



Tra le love stories più famose del campione c’è sicuramente l’intesa relazione con Belen Rodriguez, terminata inaspettatamente nel 2018, successivamente il pilota è stato fidanzato anche con la beauty influencer 25enne Giulia De Lellis. Caso del destino vuole che sia Belen che Giulia lasciarono il Iannone per tornare con i loro ex Stefano De Martine e Andrea Damante.

Dopo tante disavventure amorose sembra proprio che Andrea abbia finalmente trovato la persona giusta e noi gli facciamo i nostri migliori auguri per una lunga e felice vita insieme!