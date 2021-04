Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, è già finita? ecco tutti gli indizi sulla rottura

Storia al capolinea tra l’influencer Chiara Nasti e il giocatore giallorosso Nicolò Zaniolo? ecco tutti gli indizi che farebbero pensare ad una rottura tra i due!

La coppia d’oro formata dal calciatore giallorosso Nicolò Zaniolo e dall’influencer Chiara Nasti potrebbe essere già separata o almeno in forte crisi. Potrebbe perché per ora nessuno dei due diretti interessati ha voluto confermare la notizia, ma secondo i followers più attenti gli indizi di una crepa nella loro chiacchieratissima relazione ci sarebbero. Chiara e Niccolò non si seguono più sui social e la bella influencer ha cancellato da Instagram tutte le foto che la ritraevano in compagnia del fidanzato. Indizi che non sono certezze nella vita di un comune mortale ma per Chiara di professione influencer con quasi due milioni di followers ogni passo compiuto sui social è decisivo. La coppia è uscita allo scoperto solo alcuni mesi fa ma entrambi hanno dichiarato di aver preso la relazione molto seriamente. Dopo pochissimo tempo hanno deciso di suggellare le loro promesse d’amore con un tatuaggio e sembra anche che Zaniolo abbia già presentato Chiara alla madre.

Insomma sembrava procedere tutto a gonfie vele e la notizia di una crepa nella relazione ha lasciato tutti sorpresi. Solo qualche settimana fa il calciatore aveva deciso di dedicare a Chiara dolci parole sul suo profilo Instagram:“Se cammini con la persona giusta, ogni strada ti porta alla felicità” aveva raccontato. La vita sentimentale di Nicolò negli ultimi tempi sembra davvero complicata. Prima la rottura con la storica fidanzata Sara che tra qualche mese darà alla luce il suo primo bambino avuto proprio dal calciatore. Nonostante la relazione tra i due sia finita subito dopo la scoperta della gravidanza Nicolò ha dichiarato che si prenderà tutte le sue responsabilità nei confronti del nascituro. Dopo la rottura con Sara nella vita di Niccolò è arrivata la modella rumena Madalina Ghenea. Un flirt iniziato a finito in tempo record pare per la situazione con la ex. E ora l’arrivo di Chiara già minato dai primi sospetti di crisi. Senza dubbio una vita amorosa decisamente movimentata!