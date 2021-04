Dayane Mello “Non ho tempo di pensare agli uomini”. Ma con Mario Balotelli ha fatto un’eccezione

Mario Balotelli e Dayane Mello avrebbero deciso di tornare insieme dopo una pausa lunga 10 anni.

Nuovo avvistamento a passeggio per il centro di Milano di Dayane Mello e Mario Balotelli. Secondo gli esperti di gossip il calciatore e la modella brasiliana si starebbero frequentando da diverse settimane. La Mello durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip non aveva mai nascosto di provare un forte sentimento per il calciatore bresciano. Lei e Balo avevano avuto una relazione a soli 19 anni e nonostante la breve durata della storia, come dichiarato da Dayane, Mario non era mai uscito del tutto dal suo cuore. E ora a distanza di 10 anni sembra che la coppia abbia deciso di dare una seconda possibilità alla storia d’amore. La Mello durante un’intervista rilasciata qualche settimana fa aveva dichiarato di aver finalmente ritrovato l’amore al fianco di un ex con il quale aveva avuto una breve liaison da giovanissima. Poi le loro strade si erano divise, entrambi hanno avuto dei figli, e si sono rincontrati dopo la sua uscita dal reality di canale 5. Gli indizi c’erano tutti e ora si aggiungono anche i primissimi avvistamenti della coppia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)



Balo e la Mello sono stati visti passeggiare insieme in Brera a Milano. Secondo alcune fonti per informate si sarebbero recati a casa di Galliani, appena guarito dal Covid. Ma non è finita qui: la bella modella è stata vista anche a Monzello dove Mario si allena e successivamente anche in quel caso i due sarebbero andati via insieme a bordo della macchina della Mello. Insomma pare proprio che la relazione sia ripartita e secondo alcune fonti vicine alla coppia questa volta entrambi vorrebbero fare le cose sul serio.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ospite oggi di “Ogni Mattina” con la conduttrice Adriana Volpe, ha voluto dire la sua sulla nuova coppia: “Io sono felice, spero che lui si comporti bene e che lei se lo regga. A me piace molto Dayane anche Balotelli, che tra l’altro è un ottimo padre, Raffaella Fico dice che ha un rapporto meraviglioso con sua figlia Pia”. Se son rose….

La Mello intervistata dal settimanale “Chi” si è espressa in modo sibillino: “Non sono fidanzata, sono sola. Non ho avuto tempo di pensare agli uomini. Con Balotelli? Boh. Rispondo così, fa anche sorridere”, ha dichiarato. “Ci vogliamo bene a prescindere dalle nostre differenze di mentalità, siamo legati. Oggi, né io né lui sappiamo che cosa vogliamo nella vita, quindi perché dovremmo urlare al mondo cose che non sappiamo? Vedremo…”