Dopo la scomparsa del principe Filippo, molti hanno commentato l’assenza e il comportamento della duchessa Meghan Markle. La sua assenza ai funerali ha fatto chiacchierare numerosi volti dello spettacolo che hanno voluto esprimere il loro parere. Tra questi anche Enrica Bonaccorti, ecco le sue forti dichiarazioni.

Secondo numerosi tabloid, la duchessa, sarebbe rimasta in America perché il medico le avrebbe sconsigliato di viaggiare a causa del quinto mese di gravidanza.

Ma comunque Meghan Markle ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia reale con una corona di fiori simbolo formata da: Acanthus Mollis, il fiore nazionale della Grecia, Eryngium, l’agrifoglio che rappresenta i Royal Marines, la campanula per indicare gratitudine e amore eterno, il rosmarino per il ricordo, la lavanda in segno di devozione e le rose in omaggio al mese di nascita del principe Filippo cioè giugno. Sulla composizione inoltre, era presente una lettera con le ultime parole che Meghan ha scelto di scrivere personalmente al principe Filippo.

Ma a contestare questo suo comportamento è arrivata Enrica Bonaccorti che nel salotto domenicale della D’Urso ha dichiarato: “Grazie a Dio, non c’era. La sua presenza avrebbe messo ancora una spina nel fianco della famiglia. Questa giovane donna americana, attrice non di primo piano, sicuramente grande arrampicatrice“, aggiungendo poi il suo pensiero riguardo le nozze reali tra Meghan e Harry: “Secondo me non era neanche innamorata“. Una discussione animata che porta Roberto Alessi a contestare duramente la Bonaccorti, ricordandole la sua storia passata con Carlo di Borbone. Immediata la risposta della Bonaccorti che sottolinea: “Era molto diverso. Io mi sono allontanata dalle scene“.