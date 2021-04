Diletta Leotta chiarisce una volta per tutte come stanno veramente le cose con l’attore Can Yaman. Ecco cosa ha raccontato la giornalista sportiva durante la consegna del tapiro d’oro.

Diletta Leotta chiarisce una volta per tutte le accuse sulla sua presunta finta storia d’amore con l’attore Can Yaman. La vicenda è iniziata alcuni mesi fa quando la relazione tra la bella giornalista sportiva e l’attore turco è uscita allo scoperto. Fin da subito sono stati in moltissimi a non credere alla veridicità dei loro sentimenti. Fra tanti indizi che farebbero pensare ad una montatura fece scalpore un selfie pubblicato sui social dalla coppia dove comparivano sereni e innamorati mentre guardavano il tramonto. Venne fuori però che dietro quell’intimo momento d’amore c’era un vero e proprio set fotografico composto da 4 persone. Poi la proposta di matrimonio dopo solo pochi mesi di relazione, corredata da un plateale aereo con la scritta mi vuoi sposare volato sul cielo di Milano. Gesti non troppo coerenti con le dichiarazioni di Yaman nelle quali affermava di voler vivere la relazione in modo privato. E per ultimo il rifiuto di Diletta Leotta di convolare a nozze, almeno per il momento, con l’insinuazione di una rottura tra la coppia e la sparizioni di Can dai social.

Diletta intervistata da Valerio Staffelli per Striscia la Notizia, per la prima volta ha voluto chiarire la situazione. La giornalista ha rassicurato i fan raccontando che la sua storia d’amore è vera e la rende molto felice. Nessuna rottura in vista quindi ma solo pettegolezzi circolati in rete. Il matrimonio è stato rimandato ma non ha interferito nella loro relazione che procederebbe a gonfie vele:” Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti” ha raccontato la Leotta. Per concludere la bella 29enne ha chiarito che Can ha dovuto momentaneamente abbandonare i social per questioni di “business”.

Insomma pare proprio, secondo la versione di Diletta, che le voci circolate non siano assolutamente vere e lei stia vivendo una bellissima e serena storia d’amore. E voi cosa ne pensate sarà amore o finzione?