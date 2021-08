Per spingere gli ultimi indecisi a vaccinarsi arriva una proposta che potrebbe sembrare estrema: rendere il green pass obbligatorio anche per poter andare al supermercato a fare la spesa.

Da una settimana o quasi ci siamo abituati all’idea che per sederci ai tavolini interni di bar e ristoranti o per entrare in palestra o in piscina dobbiamo esibire il Green Pass. E da settembre anche tutto il personale scolastico e gli studenti universitari dovranno munirsi di lasciapassare se vorranno mantenere il proprio lavoro stipendiato o continuare a seguire le lezioni in presenza. E’ stata esclusa l’ipotesi di fornire tamponi rapidi gratuiti in quanto – come ha ammesso lo stesso generale Francesco Figliuolo, responsabile della gestione dell’Emergenza Coronavirus, ciò potrebbe essere un disincentivo a vaccinarsi. Eppure Green Pass o no, i no vax, i dubbiosi, i timorosi riguardo al vaccino anti Covid sono ancora tanti. E forse – nell’idea di qualcuno – ci si potrebbe spingere ancora un po’ oltre per tentare di convincerli.

La proposta più azzardata arriva dal Partito Democratico, dalla ex sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, per la precisione. Zampa ha dichiarato senza mezzi termini che, dipendesse da lei, pur di convincere le persone a vaccinarsi renderebbe il Green Pass obbligatorio anche per entrare al supermercato a fare la spesa. “Dipendesse da me lo renderei obbligatorio anche per entrare al supermercato. Se può rappresentare un’ulteriore spinta per convincere gli indecisi a prendere l’appuntamento con le due dosi, varrebbe la pena prevederne un uso a tutto raggio“. Se la sua proposta troverà o no accoglimento, per il momento non è dato sapere. Certo è che se Zampa punta sulle maniere forti, c’è chi, al contrario, cerca di indurre in tentazione attraverso la dolcezza. Il governatore della regione Piemonte Alberto Cirio ha deciso di regalare un gelato a tutti i ragazzini che sabato 14 agosto si vaccineranno nel corso dell’Open Day che si terrà al Parco del valentino di Torino.