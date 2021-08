Ufficiale il nome del conduttore che sarà al timone dell’edizione del Festival di Sanremo 2022; il nome e chi potrebbe affiancarlo.

Come di consueto, anche il 2022 ospiterà un’immancabile edizione del Festival di Sanremo, manifestazione musicale che ogni anno raccoglie i cantanti più in voga del panorama italiano, accuratamente selezionati dal direttore artistico di turno.

Sin dal 1951, il festival sanremese è un vero e proprio punto di svolta per la carriera dei diversi cantanti in competizione, a prescindere che vincano o meno. Nonostante tutte le difficoltà date dalla pandemia COVID-19, la scorsa edizione è stata brillantemente portata a termine (anche in termini di ascolti) da Amadeus e, come sappiamo, ha visto trionfare i Maneskin (che tra l’altro hanno bissato il successo Eurovision Song Contest).

In vista della nuova stagione televisiva, in molti però già si chiedono chi sarà al timone della nuova edizione del Festival; arriva il nome del conduttore, con tanto di ipotesi su chi potrebbe affiancarlo.

Festival di Sanremo 2022, il nome del conduttore

La prossima edizione si svolgerà nel consueto periodo invernale, dal 1 al 5 febbraio; l’annuncio del conduttore è arrivato di recente direttamente in diretta al Tg 1 e conferma le aspettative di tutti.

Così come le due precedenti edizioni, sarà Amadeus a guidare il Festival di Sanremo; il conduttore di Ravenna realizzerà quindi l’ambito tris andando a condurre la kermesse anche nel 2022, vestendo ancora una volta anche i panni di direttore artistico.

A questo punto, accertato il conduttore, non ci resta che capire chi affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston; restano ancora dubbi a riguardo, ma Fiorello sembra che questa volta non prenderà parte alla manifestazione.

Sicuramente, nei prossimi mesi ne sapremo di più: la certezza resta la voglia della Rai di continuare con la strada intrapresa nelle precedenti edizioni, valorizzando i giovani talenti e prestando particolare attenzione ai gusti del pubblico più giovane.