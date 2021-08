Roberta Di Padua torna sui social, dopo averli precedentemente abbandonati, con un drastico cambio di look: l’aspetto della dama ora.

Tra le dame del trono over a cui il pubblico si è più affezionato c’è sicuramente Roberta Di Padua, uscita dal programma con Riccardo Gualtieri ma che, dopo la rottura col cavaliere, è di nuovo single.

Al momento, sembra essere escluso un suo ritorno al dating show di Maria De Filippi, ma la dama ha fatto comunque discutere questa estate per aver abbandonato i social; la decisione è stata presa da Roberta per fermarsi un attimo a riflettere e prendersi del tempo con sé stessa.

Ovviamente, c’è già stato però il grande ritorno su Instagram, che ha visto la Di Padua con un look totalmente nuovo; guardiamola insieme.

Roberta Di Padua, nuovo look dopo la pausa dai social

La dama è tornata attiva in grande stile su Instagram, tanto che i suoi followers (al momento 300 mila) sono ora continuamente aggiornati sulle vacanze della cassinese classe ’82.

Attualmente, Roberta si sta godendo le vacanze in Sardegna con alcune amiche e, come si vede dalle stories, ha totalmente cambiato look: il fascino è quello di sempre, ma i capelli sono molto più scuri. La trentanovenne non manca inoltre di mostrare un fisico prorompente e in perfetta forma in costume.

Un look che verrà apprezzato da molti, anche se non verrà sfoggiato nelle nuove puntate di Uomini e Donne. Tra i ritorni del trono over ovviamente quello di Gemma Galgani, insieme alla “rivale” Isabella Ricci, e all’amica Ida Platano;per il parterre maschile, confermato Armando Incarnato, mentre saranno assenti, oltre a Roberta, anche Veronica Ursida e Veronica Autiero.

In bilico al momento la presenza dell’ex della Di Padua, Riccardo Gualtieri, che potrebbe decidere di rimettersi in gioco nel dating show e iniziare qualche altra frequentazione.