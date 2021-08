Una storia d’amore finita che poteva continuare? Ecco chi è la bellissima ex di Alberto Urso (anche lei cantante)

È stato uno dei vincitori più amati del programma “Amici di Maria De Filippi” e ha sempre fatto parlare di sé. Alberto Urso, tenore siciliano che ha conquistato il programma su Canale 5, ha guadagnato la fama grazie alle sue straordinarie capacità.

Ragazzo di talento e grande riservatezza, ha sempre suscitato curiosità riguardo la sua situazione sentimentale. Prima del successo, il bellissimo ragazzo siciliano era impegnato in una storia, poi terminata. Ecco chi è la sua bellissima ex.

Benedetta Caretta, chi è l’ex fidanzata di Alberto Urso

Di certo Alberto Urso non ha bisogno di grandi presentazioni. Nato a Messina nel ’97 è un cantante, tenore e compositore siciliano. Nel 2019 ha vinto l’edizione del talent show “Amici”, dove ha lasciato il segno grazie alla sua bravura e alla sua bellezza.

Occhi chiari, capelli castani e sguardo penetrante, il bell’Alberto entra nella scuola di “Amici” già fidanzato. Ad accompagnarlo, infatti, è una sua collega: Benedetta Caretta. Anche lei cantante, viene da Carmignano del Brenta ed è già entrata in contatto con il mondo dello spettacolo.

Dopo aver partecipato (e vinto) a “Io Canto” nel 2010, infatti, la Caretta inizia a farsi strada nel mondo del piccolo schermo, partecipando a vari programmi televisivi come “The Voice Of Italy” nel 2014.

Sia Alberto che Benedetta sono sempre stati molto riservati e attenti a tutelare la propria vita privata. Proprio per questo, della loro storia si sa ben poco, anche se non è difficile trovare foto di loro due insieme nei loro vecchi profili social.

Con l’inizio dell’avventura ad “Amici”, Alberto Urso decide di iniziare una relazione con Valentina Vernia. Nonostante la rottura però, pare che Alberto e Benedetta abbiano mantenuto dei buoni rapporti.

Il tenore siciliano è stato uno dei protagonisti dell’edizione speciale di Amici, andata in onda nel 2020. L’edizione fu realizzata per raccogliere fondi destinati alla protezione civile impegnata gravemente dall’emergenza sanitaria.