Cecilia Rodriguez è diventata zia per la seconda volta! Sua sorella, Belen ha messo al mondo una splendida bimba che è adoratissima da tutta la famiglia! Ma, la bellissima Cecilia si trova suo malgrado ad essere al centro del gossip per un altro motivo!

Cecilia Rodriguez è rifatta?

Recentemente la rubrica di Striscia la Notizia, Fatti e Rifatti ha voluto “indagare” su Cecilia Rodriguez, sorella della celeberrima Belen. La sua bellezza è sotto gli occhi di tutti, Cecilia lavora come modella da anni ed è richiestissima dai più grandi brand di moda.

Cecilia è molto amata, è anche per questo che è super richiesta in televisione, la sua allegria, l’esuberanza e la spontaneità l’hanno resa una delle donne più ammirate del piccolo schermo nostrano. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip poi, le ha permesso non solo di farsi conoscere dal pubblico italiano, ma soprattutto di incontrare l’amore della sua vita, Ignazio Moser.

Striscia la Notizia non risparmia la sorella di Belen

Proprio partendo dal suo lavoro, e dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Gerry Scotti ha iniziato ad “indagare” circa i presunti ritocchini estetici che la bellissima Cecilia avrebbe fatto nel corso del tempo.

“Una partecipazione – esordisce Gerry – che le ha lasciato il segno”. Il conduttore allude ai ritocchini che avrebbe fatto: “Naso e seno non hanno superato la prova. Dal confronto sembra che Cecilia abbia dato una bella limatina al naso”. Poi, il conduttore aggiunge: “È una starlette molto social, si è rifatta il profilo”. “Anche il seno ha subito una ritoccatina, è cresciuto. Cecilia a furia di ritoccarsi è sempre più giovane”.

Cecilia, nel corso di un’intervista rilasciata per Dipiù ha ammesso di essersi sottoposta ad un intervento per il seno in seguito ad un dimagrimento. Ma per quanto riguarda invece le parti del suo viso, la bella Cecilia non ha mai detto di aver utilizzato alcun tipo di trattamento estetico. Di fatto comparando le foto del passato con quelli attuali, la Rodriguez appare identica, forse solo un po’ cresciuta!