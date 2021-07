Una Vita, l’attrice che interpreta Camino ha una compagna nella vita reale: chi è la bellissima

Una Vita, la fiction spagnola record di ascolti ci Canale 5 sta catalizzando l’attenzione del pubblico nostrano da anni con le sue storie. Tra le protagoniste più amate della soap, c’è di certo la dolcissima Camino, la ragazza che ha combattuto per salvare il suo amore con Maite.

Una Vita, avete mai visto la moglie di Aria, ergo Camino?

Camino, in Una Vita è una bellissima e dolce ragazza che si innamora di Maite, la sua insegnante di pittura. La giovane è pienamente corrisposta e nasce così tra loro una storia d’amore travolgente. Purtroppo però a causa dei pregiudizi le due donne sono costrette a vivere il loro amore clandestinamente, stando sempre molto attente a non destare sospetti.

Tutto procede bene, fino a quando un giorno non vengono scoperte, e cos’ sono costrette a separarsi a causa dei una serie di eventi sfortunati e per le maldicenze. Camino a causa della brusca separazione da Maite vive un forte trauma e si chiude in se stessa smettendo di parlare.

La storia d’amore tra Maite e Camino ha appassionato milioni di telespettatori in tutta Europa, l’attrice ha interpretato il personaggio mettendoci tutta se stessa, anche perchè è molto sensibile al tema.

Aria Bedmar, chi è la bellissima moglie dell’attrice di Una Vita

Aria Bedmar è l’attrice che presta il volo a Camino, uno dei personaggi più amati della soap Una Vita. L’attrice è nata nel 1994 ed ha sempre saputo che la recitazione sarebbe stata la sua strada. Aira adora la buona musica ed il teatro, ed è un’attivista per i diritti Lgbtq. L’attrice è sposata con Kenzy, una musicista e cantante bellissima.

Tra loro è scoccata la scintilla immediatamente, si sono fidanzate ed hanno deciso di sposarsi pochi mesi fa. Ad unirle è anche la grande passione che hanno in comune per la musica, Kenzy è la cantante di un gruppo molto apprezzato in tutta Europa, i Megara. L’attrice anche per questo è molto legata a Camino, il personaggio che interpreta in Una Vita, perché combatte da anni le discriminazioni e i pregiudizi che ancora ci sono purtroppo, nei confronti della comunità Lgbtq