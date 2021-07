Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, paparazzati insieme. Gli scatti non lasciano dubbi rispetto ai pettegolezzi delle ultime settimane sulla loro coppia. Ecco cosa è successo.

Gli scatti della coppia: Ambra e Allegri in love

Lei, attrice e conduttrice amatissima dal grande pubblico, sin dalla giovanissima età protagonista del piccolo schermo. Lui, uno degli allenatori più vincenti della Serie A. La coppia formata da Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri ha conquistato sin da subito il grande pubblico. Durante il lockdown del 2020, però, i due sono sembrati sempre più distanti tanto da far ipotizzare ai fans un forte periodo di crisi. Sono mancati anche gli scatti social dei due e la situazione è sembrata allarmante anche durante l’estate scorsa quando, del mister, si erano perse le tracce. Ma come stanno davvero le cose?

Le voci circa una rottura tra i due si sono fatte insistenti e molti davano per certa la fine della loro storia d’amore. A mettere però un punto a questi rumors sono stati gli scatti pubblicati dal settimanale Oggi. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, infatti, sono stati paparazzati mentre passeggiavano abbracciati per le strade di Roma, durante gli Internazionali di tennis. Carezze, baci ed effusioni che diradano la nube di malelingue che seguiva la coppia. I due, a quanto pare, sono più affiatati e innamorati che mai.

La nuova avventura di Allegri

In una recente intervista rilasciata a Mara Venier, negli studi di Domenica In, Ambra Angiolini ha cercato di zittire le voci su una possibile crisi di coppia. Ha spiegato: “Non è vero. Prima pensavo che l’amore mi dovesse salvare, ora mi salvo da sola. La persona che sta vicino a me è un valore aggiunto, non è quella senza cui potrei morire“.

Intanto, dopo due anni di inattività, Massimiliano Allegri tornerà a sedere su una panchina. E sarà quella della Juventus: il mister, infatti, è tornato nella sua Torino. Allegri dovrà dunque fare da spola tra Torino e Brescia, città in cui vive con Jolanda e Leonardo, figli nati dalla precedente relazione con il cantante Francesco Renga.