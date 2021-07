Ballando con le stelle, la ballerina Veera ha trovato l’amore: chi è il (bellissimo) fidanzato

Veera Kinnunen, volto amatissimo di Ballando con le Stelle ha un nuovo amore! La ballerina dagli occhi di ghiaccio ha ritrovato la serenità accanto a lui. Ecco di chi si tratta.

Veera, il passato è un ricordo ora c’è lui

Veera Kinnunen è una delle ballerine più amate del celebre show del sabato sera, Ballando con le Stelle. La sua bravura, l’eleganza e la bellezza l’hanno resa una delle professioniste più in vista del programma di Milly Carlucci.

La maestra, grazie a Ballando con le Stelle non solo ha trovato il successo ma anche l’amore! Veera ha vissuto un’intensa storia con Stefano Oradei. La coppia è stata insieme per ben 11 anni, si sono conosciuti in Inghilterra ad una gara e pian piano si sono innamorati.

La loro rottura è stata improvvisa e, Stefano Oradei ha mostrato insofferenza e gelosia nei confronti di Veera. Il maestro di ballo nutriva dei sospetti nei confronti di Dan Osvaldo, che in quella edizione faceva coppia sul palco con lei. Ma, i suoi dubbi erano fondati perché dopo il loro addio, la maestra ha intrapreso una relazione sentimentale proprio con il bel calciatore!

Ma il loro idillio sembra che sia finito presto, dopo solo pochi mesi infatti Veera e Osvaldo si sono lasciati. Le cause del loro addio non sono mai state chiarite, ma secondo indiscrezioni sarebbe stata la distanza ad influire negativamente sulla loro relazione.

Ballando con le Stelle, Veera ha un nuovo amore

Ma, queste ormai sono solo storie del passato, Veera ha un nuovo amore ed è felicissima accanto a lui. La ballerina e maestra ha annunciato l’inizio della sua storia sul suo profilo Instagram. ““giorno mi sorprendi con il tuo coraggio, con la forza che porti nelle piccole cose. Quelle cose che poi costruiscono una vita insieme”. Ma chi è il bel giovane che le ha rubato il cuore?

Salvatore è uno sportivo ha sette anni in meno di Veera e ha già ottenuto grandi risultati in campo professionale, sono molti affiatati e felici e la loro relazione procede a gonfie vele.