La coppia formata da Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e Ignazio Moser, continua a conquistare le copertine gossip. Ma, a quanto pare, ci sarebbe un nuovo grande amore nel cuore della showgirl argentina. Di chi si tratta? Ecco tutto quello che è successo.

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Lei, bellissima e talentuosa influencer, sorella di Belen Rodriguez. Lui, figlio d’arte, ciclista molto noto e modello. Un amore, nato nella casa del Grande Fratello Vip, che ha fatto sognare il grande pubblico. Stiamo parlando chiaramente di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due sono insieme da quasi quattro anni, ma hanno vissuto, come tutte le coppie del resto, momenti alti e bassi. Nell’estate del 2020, ad esempio, i due riuscirono a superare una crisi, per la gioia dei loro tantissimi fans. Fu un momento molto complicato per la coppia, che addirittura interruppero la loro convivenza.

Poi, per fortuna, tutto è rientrato e, pur non avendo mai chiarito cosa fosse realmente accaduto, la coppia è tornata insieme. Ma Ignazio Moser dovrà faticare d’ora in avanti, perché il cuore di Cecilia Rodriguez è stato rapito. In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, l’ex ciclista ha spiegato tutto quello che è successo e chi ha conquistato il cuore della sua amata.

L’ultima arrivata in casa Rodriguez

Ma chi ha rapito il cuore di Cecilia Rodriguez? Non poteva essere altro che lei, la nuova arrivata: Luna Marie. La piccola è figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Ed è dunque sorella di Santiago, nato invece dal precedente matrimonio della showgirl argentina con il conduttore ed ballerino di Amici, Stefano De Martino.

Ignazio Moser, in uno scatto postato su Instagram, ha mostrato un bellissimo momento di festa a casa Belen. Il ciclista e la sua compagna sono andati a coccolare la piccola nipotina, nata appena qualche settimana fa. L’ex gieffino scrive: “Sedotti e abbandonati, breve storia triste di un fidanzato e una cagnolina in cerca di nuova sistemazione. Benvenuta piccola Luna, sei una cosina magnifica ”.